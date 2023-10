Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em nove estradas gaúchas

23 de outubro de 2023

A presença de máquinas e trabalhadores na pista exige atenção redobrada dos motoristas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de máquinas e trabalhadores na pista exige atenção redobrada dos motoristas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em nove estradas gaúchas nesta semana. Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) até -feira (27).

Na Região Metropolitana e nos Vales do Sinos e Paranhana, as equipes da estatal realizam serviços de manutenção asfáltica na ERS-239, do quilômetro 53 ao 54, em Taquara, além de roçada e limpeza de margens do quilômetro 35 ao 50, entre Araricá e Taquara, e do quilômetro 65 ao 88, entre Rolante e Riozinho. Também haverá esse trabalho na ERS-040, do quilômetro 15 ao 50, em Viamão.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na construção da rotatória do quilômetro 29, em Lajeado. Além disso, as equipes realizam manutenção asfáltica do quilômetro 25 ao 27 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul. Na região, haverá serviços de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 75 ao 85, entre Encantado e Muçum; na ERS-130,do quilômetro 70 ao 75, em Lajeado; na RSC-453, do quilômetro 40 ao 37, em Estrela; e na RSC-453, do quilômetro 29 ao 15, entre Lajeado e Mato Leitão.

Serra Gaúcha

A EGR finalizará os últimos ajustes da calçada para pedestres do viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, em Gramado. Serviços de sinalização serão executados na ERS-115, mediante instalação de tachas e pintura entre os quilômetros 81 e 83 da ERS-020, em São Francisco de Paula. Trabalhos de roçada ocorrem na ERS-235, do quilômetro 40 ao 60, entre Canela e São Francisco de Paula.

Norte

As equipes da EGR executam a manutenção asfáltica da ERS-135, entre o quilômetro 21 e 23, em Coxilha. Além disso, ocorre a conservação rotineira por meio da realização de roçadas e limpeza de margens do quilômetro 52 ao 67, entre Getúlio Vargas e Erechim, sinalização por meio da instalação de tachas e pintura do quilômetro 23 ao 29 da ERS-135, em Coxilha, e instalação de tachas e pintura do quilômetro 53 ao 57 e do quilômetro 58 ao 60 da mesma rodovia, em Getúlio Vargas.

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em nove estradas gaúchas

2023-10-23