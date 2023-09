Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove estradas gaúchas

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias). (Foto: Raphael Nunes/EGR)

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove estradas do Rio Grande do Sul nesta semana. Os trabalhos são realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) até -feira (22).

A presença de trabalhadores e maquinários nas rodovias pode ocasionar redução de velocidade, trechos em meia pista e tráfego intercalado. A programação das obras pode sofrer alterações em decorrência das condições climáticas.

As equipes realizam reparos localizados na ERS-239, do quilômetro 56 ao 64, entre Taquara e Rolante. Também executam serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 18 ao 35, entre Novo Hamburgo e Araricá. Há ainda esse trabalho na ERS-474, do quilômetro zero ao 25, em Santo Antônio da Patrulha, e na ERS-040, do quilômetro 50 ao 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado, e na construção da rótula, no quilômetro 29, também no município. Além disso, as equipes executam reparos localizados na RSC-453, do quilômetro 25 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado. Na região, há serviços de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 92 ao 126, entre Muçum e Guaporé; na ERS-130, do quilômetro 80 ao 92, entre Arroio do Meio e Encantado; na RSC-453, do quilômetro 15 ao 29, entre Mato Leitão e Lajeado; e na RSC-453, do quilômetro 37 ao 50, em Estrela.

Na Serra Gaúcha, as equipes executam serviços nas alças de acesso ao viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, em Gramado. Ocorre a implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos na ERS-115, do quilômetro 31 ao 39, em Gramado; na ERS-235, do quilômetro 2 ao 4, em Nova Petrópolis; e na ERS-235, do quilômetro 22,5 ao 25,5, em Gramado. Além disso, estão programadas roçadas e limpeza de margens na ERS-129, do quilômetro 92 ao 126, entre Muçum e Guaporé; e na ERS-235, do quilômetro zero ao 38, entre Nova Petrópolis e Canela.

Na Região Norte, as equipes da EGR executam a conservação rotineira por meio da realização de roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos na ERS-135, do quilômetro 50 ao 78, entre Getúlio Vargas e Erechim.

Além das obras, os motoristas devem ficar atentos para bloqueios totais ou parciais em rodovias gaúchas ainda em razão dos temporais que atingiram o Estado – principalmente o Vale do Taquari – no início deste mês.

