Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

A presença de trabalhadores e máquinas na pista provoca bloqueios de faixas em alguns trechos Foto: Raphael Nunes/EGR (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em nove estradas estaduais nesta semana em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Os trabalhos, realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (21) e prosseguem até sexta (25).

Os serviços incluem a modificação de rótulas, construção de travessia elevada, acessos e interseções, além de manutenção asfáltica, conservação da malha viária e reforço na sinalização horizontal.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista provoca bloqueios de faixas em alguns trechos e lentidão no fluxo de veículos.

Entre as obras previstas, estão a construção de uma nova travessia elevada no km 94,8 da ERS-040, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte, uma interseção no km 83 da ERS-129, em Muçum, no Vale do Taquari, e um novo acesso no km 14 da ERS-235, em Nova Petrópolis, na Serra. Além disso, a ERS-115, também na Serra, contará com duas modificações de rótulas nos km 6 e 14, em Igrejinha.

As demais frentes de trabalho estão voltadas à recuperação e conservação da malha viária, com manutenção asfáltica em pontos estratégicos das seguintes rodovias: ERS-239, ERS-135, ERS-115, ERS-040, RSC-453 e ERS-020.

Também estão sendo executadas ações de pintura e sinalização para reforço da segurança viária, além de serviços de roçada, limpeza, drenagem, poda e tapa-buracos.

