Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e intervenções em oito estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos são realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) em diferentes regiões do Estado.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em determinados pontos e horários de maior movimento.

No Vale do Taquari, as equipes da EGR estão concentradas na construção dos pilares da nova ponte da ERS-130, após terem concluído os blocos de fundação da estrutura. Também está em construção o aterro de nivelamento da ERS-130 com a nova ponte, além dos trabalhos no parque fabril, que envolve a produção das vigas e das lajes pré-moldadas.

No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, ocorrem ajustes finais na reconstrução da rodovia por meio da montagem de um muro de gabião. Já no quilômetro 89 da ERS-129, também em Muçum, os trabalhos se concentram na remoção de materiais da estrada, após deslizamento.

Na Serra Gaúcha, ocorrem serviços de manutenção asfáltica na RSC-453, do quilômetro 60 ao 67, em Westfália, além de pintura nesse mesmo segmento viário. Também são realizados serviços de manutenção asfáltica na ERS-020, em São Francisco de Paula.

Trabalhos de roçada e limpeza das margens ocorrem na ERS-115, do quilômetro 22 ao 40, entre Três Coroas e Gramado, na ERS-466, do quilômetro 0 ao 7, em Canela, na ERS-235, do quilômetro 35 ao 41, entre Gramado e Canela, e também na ERS-235, no quilômetro 14, em Nova Petrópolis.

Já na Região Metropolitana de Porto Alegre e no litoral, as equipes executam roçadas e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 24 ao 35, entre Campo Bom e Nova Hartz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/motoristas-devem-ficar-atentos-para-alteracoes-no-transito-em-razao-de-obras-em-oito-rodovias-estaduais-no-rs-3/

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em oito rodovias estaduais no RS

2025-01-14