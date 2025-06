Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em rodovias estaduais no RS

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em estradas estaduais no Rio Grande do Sul ao longo desta semana. Segundo a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), estão previstas 18 frentes de trabalho em diferentes regiões.

As obras podem ocasionar bloqueios de faixas e congestionamentos. Na Serra Gaúcha, ocorrem intervenções em cinco rodovias. A ERS-115 recebe obras de modificação de rótula no quilômetro 14, em Igrejinha, e manutenção asfáltica entre os quilômetros 26 e 36, entre Três Coroas e Gramado. Também há pintura e sinalização do quilômetro 16 ao 19, em Três Coroas, e serviços de conservação entre os quilômetros 23 e 40.

Na ERS-235, ocorrem reparos no asfalto entre os quilômetros 36 e 41, entre Gramado e Canela, além de conservação do quilômetro 10 ao 32, entre Nova Petrópolis e Gramado. Já a RSC-453 passa por manutenção no quilômetro 38, em Estrela, e conservação entre os quilômetros 38 e 55. Por fim, a ERS-020 recebe obras de manutenção entre os quilômetros 72 e 78, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

No Vale do Taquari, a RSC-453 tem frentes de trabalho em dois trechos: entre os quilômetros 0 e 29, de Venâncio Aires a Lajeado, e entre os quilômetros 28 e 29, em Lajeado. Ainda na região, a ERS-129 recebe serviços de conservação entre os quilômetros 105 e 126, entre Dois Lajeados e Guaporé.

No Vale do Sinos, as equipes da EGR atuam na ERS-239, com manutenção asfáltica do quilômetro 14 ao 24, entre Novo Hamburgo e Campo Bom. Também há frentes de conservação entre os quilômetros 16 e 25 e do 30 ao 45, entre Novo Hamburgo e Parobé. Em Rolante, será feita pintura e sinalização do quilômetro 73 ao 82.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, haverá serviços de conservação (roçada, drenagem e limpeza) na ERS-040, do quilômetro 11 ao 45, em Viamão.

Na Região Norte do Estado, os trabalhos ocorrem na ERS-135, com manutenção asfáltica entre os quilômetros 57 e 60, em Getúlio Vargas, além de serviços de conservação do quilômetro 20 ao 55, entre Coxilha e Getúlio Vargas.

