Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas Foto: EGR/Divulgação A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em seis estradas estaduais nesta semana no Rio Grande do Sul. Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

No Vale do Taquari, os serviços estão concentrados na construção de três rotatórias: uma no quilômetro 83 da ERS-129, em Muçum; a no quilômetro 24 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul; e a terceira no quilômetro 23 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul.

Também ocorrem serviços de manutenção asfáltica na RSC-453, do quilômetro 0 ao 12, entre Venâncio Aires e Mato Leitão, e na ERS-129, do quilômetro 121 ao 122, em Guaporé. Serviços de roçada são realizados na ERS-129, do quilômetro 90 ao 104, entre Muçum e Dois Lajeados, na ERS-130, do quilômetro 78 ao 90, em Arroio do Meio, e na RSC-453, do quilômetro 28 ao 70, entre Lajeado e Boa Vista do Sul.

Na Serra Gaúcha, há a construção de duas rotatórias: no quilômetro 8 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 46 da ERS-235, em Canela. As equipes executam a sinalização horizontal na ERS-235, do quilômetro 12 ao 14, em Nova Petrópolis. Além disso, estão programados serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-235, do quilômetro 53 ao 75, em São Francisco de Paula.

Nos vales do Sinos e do Paranhana, ocorre a execução de serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 22 ao 30, entre Campo Bom e Sapiranga. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, os serviços de sinalização são realizados na ERS-040, do quilômetro 11 ao 64, entre Viamão e Capivari do Sul, além de roçada entre os quilômetros 30 e 70, também entre os dois municípios, e do quilômetro 0 ao 8 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha.

No Norte do Estado, as equipes executam a manutenção asfáltica da ERS-135, no quilômetro 22, em Coxilha, e a colocação de drenos do quilômetro 8 ao 12, em Passo Fundo. Além disso, estão programados serviços de conservação e roçada das margens do quilômetro 20 ao 35, entre Coxilha e Sertão, e tapa-buracos em toda extensão da rodovia.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em determinados pontos e horários de maior movimento.

2024-03-25