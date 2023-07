Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para obras e serviços em nove rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa alterações no trânsito em algumas estradas Foto: Raphael Nunes/EGR A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa alterações no trânsito em algumas estradas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alerta aos motoristas para obras e serviços em nove rodovias do Rio Grande do Sul nesta semana. Os trabalhos são executados em diversas regiões do Estado e incluem a construção de viaduto, ponte e rotatória, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização viária, limpeza de margens e roçadas.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista causa alterações no trânsito em algumas estradas, incluindo o bloqueio de faixas.

Região Metropolitana e estradas que ligam ao litoral

Após a liberação de um desvio para viabilizar o tráfego de veículos, as equipes da EGR trabalham na construção de uma nova ponte no quilômetro 3 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. A estrutura foi totalmente destruída pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado. Os trabalhos devem ser concluídos até o fim deste mês.

Também estão previstas roçada e limpeza das margens da ERS-784, do quilômetro zero ao 14, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

Vales do Taquari e do Rio Pardo

Nas estradas dos vales do Taquari e do Rio Pardo, as obras estão concentradas na renovação asfáltica no pavimento da RSC-453, do quilômetro 25 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado. Na medida em que a pavimentação avança, a EGR está implantando sinalização horizontal e tachões dos quilômetros 20 ao 22,5, em Cruzeiro do Sul. Além disso, seguem os trabalhos de construção de uma rotatória no quilômetro 27 da rodovia, em Lajeado.

Serra

As atenções nas estradas da Serra Gaúcha estão voltadas para a execução de muros de contenção no entorno do viaduto de Gramado, localizado no quilômetro 36 da ERS-115. Também são executados serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-020, do quilômetro 46 ao 74, entre Canela e Três Coroas.

Região Norte

Na ERS-135, ocorre a fresagem e renovação asfáltica entre os quilômetros zero e 3, em Passo Fundo. Também é realizado serviço de roçada e limpeza das margens da rodovia do quilômetro 48 ao 62, entre Estação e Erebango.

Vales do Sinos e do Paranhana

Nos vales do Sinos e do Paranhana, ocorrem serviços de roçada nas margens da ERS-239, do quilômetro 13 ao 23, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do quilômetro 81 ao 89, entre Rolante e Riozinho. Os trabalhos também serão executados na ERS-020, do quilômetro 67 ao 84, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

