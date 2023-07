Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para obras em sete rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Em razão da presença de trabalhadores e máquinas na pista, podem ocorrer bloqueios de faixas Foto: Raphael Nunes/EGR Em razão da presença de trabalhadores e máquinas na pista, podem ocorrer bloqueios de faixas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Os motoristas devem ficar atentos para obras e serviços em sete estradas no Rio Grande do Sul nesta semana. A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) iniciou os trabalhos nesta segunda-feira (24) em diferentes regiões.

As obras incluem a construção de duas rotatórias no Vale do Taquari, de um viaduto na Serra Gaúcha e de uma ponte na Região Metropolitana, além de manutenção asfáltica no Norte do Estado, limpeza de margens, roçadas e conservação rotineira.

Em razão da presença de trabalhadores e máquinas na pista, podem ocorrer bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão no trânsito.

Na Região Metropolitana e em estradas que ligam ao litoral, as equipes trabalham na construção da nova ponte no quilômetro 3,5 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. Além disso, estão previstos serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-040, do quilômetro 12 ao 60, entre Viamão e Capivari do Sul.

Nas estradas do Vale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. Em outra frente de trabalho, a EGR constrói uma rótula no quilômetro 29, também em Lajeado. Além disso, haverá roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 100 ao 117, em Dois Lajeados; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 97, entre Lajeado e Encantado; e na RSC-453, do quilômetro 50 ao 97, entre Teutônia e Garibaldi.

Já na Serra, as equipes estão atuando na construção de um viaduto em Gramado, localizado no quilômetro 36 da ERS-115. Na RSC-453, do quilômetro 50 ao 97, entre Teutônia e Garibaldi, haverá roçada e limpeza das margens.

No Norte do Estado, ocorre a fresagem e a renovação asfáltica entre os quilômetros zero e três da ERS-135, em Passo Fundo, e serviços de roçada e limpeza das margens do quilômetro 17 ao 34, entre Coxilha e Sertão.

Motoristas devem ficar atentos para obras em sete rodovias gaúchas nesta semana

2023-07-24