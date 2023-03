Rio Grande do Sul Motoristas devem redobrar a atenção em trechos de oito estradas gaúchas com obras

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Construções, reparos e manutenções prosseguem até a semana que vem. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

Ao longo desta e da próxima semana, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) mantém 16 frentes de trabalho em oito estradas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A presença de equipes e maquinário nesses trechos, com eventuais bloqueios e lentidão no trânsito de veículos, exige atenção redobrada por parte de motoristas, pedestres e motociclistas.

O cronograma prevê construção de viaduto e rotatórias, reparos localizados, manutenções asfálticas, conservação, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê o avanço na execução de estudos topográficos e na limpeza do terreno em que será implantada uma rotatória, situada no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. A EGR também fará intervenções nos quilômetros 76 e 77 da ERS-130, em Arroio do Meio, para aprimorar as condições do pavimento.

Além disso, ocorrem trabalhos de roçada, limpeza de margens e bueiros na ERS-129, do quilômetro 80 ao 92, entre Encantado e Muçum; na ERS-130, do quilômetro 75 ao 82, entre os mesmos municípios; e na RSC-453, do quilômetro 10 ao 28, entre Venâncio Aires e Lajeado.

Na região dos Vale do Sinos e Vale do Paranhana as equipes trabalham na manutenção do pavimento na ERS-239, do quilômetro 49 ao 21, entre Taquara e Campo Bom, na implantação da sinalização horizontal e vertical do quilômetro 13, em Novo Hamburgo, até o quilômetro 52, em Taquara, e do quilômetro 83 ao 88, em Riozinho.

A EGR também executará serviços de roçada e limpeza das margens do quilômetro 17 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do quilômetro 69 ao 88, entre Rolante e Riozinho.

Na Serra Gaúca, o foco das obras é a construção do viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, próximo do acesso à ERS-373 e À Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande (Gramado). As fundações foram concluídas e já se começou a concretagem de pré-lajes do pavimento. Para a próxima semana está programada a execução dos blocos de sustentação da estrutura de pilares e vigas.

Já na ERS-235, as equipes trabalham na manutenção do pavimento da rodovia, do km 32 ao 34, em Gramado, e na conservação rotineira por meio das roçadas e das limpezas das margens do km 55 ao 76, em São Francisco de Paula.

No Alto Uruguai e Produção, a EGR estará trabalhando na manutenção do pavimento da ERS-135 no trecho compreendido pelos cinco primeiros quilômetros, em Passo Fundo. Além disso, há trabalhos de roçada e limpeza de margens e bueiros do quilômetro 15 ao 22, em Coxilha. Já na região Metropolitana e no Litoral, haverá roçadas e manutenção das margens do quilômetro 25 ao 35, em Viamão.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as obras fazem parte de um cronograma elaborado com o objetivo de qualificar trechos estratégicos em rodovias estaduais:

“Nosso corpo técnico realiza uma avaliação criteriosa dos trechos que devem receber os serviços de manutenção e, então, executamos os trabalhos. Qualificar as estradas é fator crucial para ajudar a evitar acidentes e, ao mesmo tempo, viabilizar o fortalecimento dos setores produtivos que dependem de boa logística”.

Confira a seguir as rodovias, pontos de atenção e serviços realizados nesta semana. A programação de obras pode sofrer alterações conforme as condições climáticas desfavoráveis.

Construção

– ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado.

– RSC-453, no km 27, em Lajeado.

Manutenção

– ERS-130, ERS-129 e ERS-135, em toda a extensão da rodovia.

– ERS-130, do km 76 ao 77, em Arroio do Meio.

– ERS-235, do km 32 ao 34, em Gramado.

– ERS-239, do km 49 ao 21, entre Taquara e Campo Bom.

– ERS-135, do km 0 ao 5, em Passo Fundo.

Sinalização

– ERS-239, do km 13 ao 52, entre Novo Hamburgo e Taquara, e do km 83 ao 88, em Riozinho.

Conservação

– ERS-129, do km 80 ao 92, entre Encantado e Muçum (limpeza de bueiros).

– ERS-130, do km 75 ao 82, entre Encantado e Muçum.

– RSC-453, do km 10 ao 28, entre Venâncio Aires e Lajeado.

– ERS-239, do km 17 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom.

– ERS-239, do km 69 ao 88, entre Rolante e Riozinho.

– ERS-235, do km 55 ao 76, em São Francisco de Paula.

– ERS-040, do km 25 ao 35, em Viamão.

– ERS-135, do km 15 ao 22, em Coxilha.

