Rio Grande do Sul Motoristas devem redobrar atenção em 14 trechos de rodovias gaúchas com obras nesta semana

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











São 26 intervenções, incluindo construção de rotatórias e acessos, reparos e manutenção. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta para a necessidade de que os motoristas redobrem a atenção a obras em 14 rodovias do Rio Grande do Sul ao longo desta semana.

Até sexta-feira (9), são 26 intervenções, incluindo construção e remodelação de rotatórias e acessos, reparos localizados, manutenção e reciclagem no pavimento e acostamento, além de roçadas, limpeza de margens e tapa buracos.

Devido à presença de trabalhadores e máquinas na pista executando esses serviços, a EGR mais do que nunca é preciso observar a sinalização e os limites de velocidade, em função de possíveis interrupções no fluxo com a adoção de bloqueios ou tráfego intercalado. Tais medidas podem ocasionar lentidão ou retenção sinalizada de veículos.

RSC-287

Travessia urbana de Montenegro: obras nos dois sentidos do quilômetro 2. O avanço das obras provocou o bloqueio no acesso de veículos à rua coronel Antônio Inácio, no bairro Santo Antônio. O acesso à rodovia pela Rua 14 de Julho também está interrompido. A orientação é para que o ingresso ao bairro seja pela Estrada Getúlio Vargas, junto à loja Taqi.

No sentido Interior-Capital, os bloqueios seguem nas ruas João Pessoa e Ernesto Zietlow. As ruas Ramiro Barcelos e Coronel Antônio Inácio são alternativas para ingressar no centro da cidade. Em virtude da retirada temporária de quatro luminárias no canteiro central, motoristas, pedestres e ciclistas devem redobrar a atenção à noite.

Outras rodovias

– ERS-122: obras no quilômetro 82, no entroncamento com a RSC-453, em Caxias do Sul. Cuidado redobrado às margens da rodovia em virtude das escavações e terraplanagem no terreno.

– ERS-115: nos quilômetros 16 e 17, em Três Coroas.

– RSC-453: do quilômetro zero ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão.

– ERS-239: do quilômetro 52 ao 54, em Taquara.

– ERS-020: do quilômetro 78 ao 80, em São Francisco de Paula.

– ERS-122: mo quilômetro 91 e 96, em Flores da Cunha.

– ERS-129: do quilômetro 87 ao 90, em Muçum.

– ERS-466: do quilômetro zero ao quatro, em Canela.

– ERS-474: do quilômetro 14 ao 15, em Santo Antônio da Patrulha.

– ERS-135: no quilômetro 68, em Erechim.

– ERS-129, ERS-130 e ERS-135: em toda a extensão das rodovias.

– ERS-129: do quilômetro 82 ao 128, entre Muçum e Guaporé;

– ERS-130: do quilômetro 69 ao 82, entre Lajeado e Arroio do Meio;

– RSC-453: do quilômetro 38 ao 61, entre Estrela e Westfália.

– ERS-239: do quilômetro 44 ao 51, entre Parobé e Taquara.

– ERS-235: do quilômetro 59 ao 64, em São Francisco de Paula.

– ERS-474: do quilômetro sete ao 20, em Santo Antônio da Patrulha.

– ERS-122: do quilômetro 18 ao 39, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino.

– ERS-784: do quilômetro zero ao 13, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

– ERS-122: do quilômetro 105 ao 110, em Flores da Cunha.

– ERS-135: do quilômetro nove ao 17, entre Passo Fundo e Coxilha.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul