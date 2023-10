Rio Grande do Sul Movimento pela Educação encerra série de debates na Assembleia Legislativa gaúcha

13 de outubro de 2023

Além da apresentação do Marco Legal da Educação, a programação do encontro em Porto Alegre contará com dois painéis. Foto: Freepik Além da apresentação do Marco Legal da Educação, a programação do encontro em Porto Alegre contará com dois painéis. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Após percorrer as oito Regiões Funcionais do interior do Rio Grande do Sul, o Movimento pela Educação encerra sua série de debates sobre a qualidade do ensino gaúcho com evento em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (18), às 9h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. A temática Educação para o Desenvolvimento foi escolhida pelo presidente do Parlamento, deputado Vilmar Zanchin, para nortear os trabalhos do legislativo gaúcho durante o ano de 2023.

Após levantamento obtido nos encontros anteriores e com o apoio de consultores renomados nacionalmente como a professora Claudia Costin, o ex-ministro Rossieli Soares, entre outros, foi formulado o Marco Legal da Educação, que pretende construir uma política pública perene e de Estado para a área, com diretrizes, metas e indicadores a serem perseguidos pelos próximos anos. As linhas gerais deste documento serão apresentadas por Zanchin durante o evento na Capital.

“Observamos experiências que deram certo em diferentes locais do Brasil para que sejam adaptadas e reproduzidas no Rio Grande do Sul. Entre os eixos prioritários desse trabalho estão a alfabetização no tempo certo, o ensino médio em tempo integral com introdução à profissionalização, o fortalecimento da carreira docente e a expansão do uso da tecnologia em sala de aula”, enfatiza o presidente do Parlamento gaúcho.

Além da apresentação do Marco Legal da Educação, a programação do encontro em Porto Alegre contará com dois painéis. Para debater “A jornada de transformação da educação pública no RS e no Brasil”, participam a professora Claudia Costin, a superintendente de Políticas Educacionais para o Brasil do Instituto Natura, Maria Slemenson, a CEO da Plataforma de Leitura Elefante Letrado, Mônica Timm de Carvalho, e a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Na sequência, o presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin; o governador Eduardo Leite; o coordenador do Movimento Profissão Docente, Haroldo Rocha; e o secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, tratam sobre “Os desafios para a implementação do Marco Legal da Educação Gaúcha”. A mediação dos painéis será feita pelo jornalista Tulio Milman.

Programação

– 9h | Abertura

– 9h30min | 1º Painel

– A jornada de transformação da educação pública no RS e no Brasil

Mediação: Tulio Milman.

Painelistas: Claudia Costin – Fundadora e Diretora do FGV CEIPE e professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard. Maria Slemenson – Superintendente de Políticas Educacionais para o Brasil do Instituto Natura. Mônica Timm de Carvalho – CEO da Plataforma de Leitura Elefante Letrado e integrante do Pacto Pela Educação RS. Raquel Teixeira – Secretária de Educação do Rio Grande do Sul, foi deputada federal e secretária de Educação de Goiás.

– 10h30min | 2º painel

– Os desafios para a implementação do Marco Legal da Educação Gaúcha.

Mediação: Tulio Milman

Painelistas: Haroldo Rocha – Ex-secretário de Educação do Espírito Santo e coordenador do Movimento Profissão Docente. Eduardo Leite – Governador do Estado. Rossieli Soares – Secretário de Educação do Pará, ex-ministro da Educação e ex-secretário de Educação dos estados de São Paulo e Amazonas. Vilmar Zanchin – Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Quando: 18 de outubro, às 9h

Onde: Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Mal Deodoro, 101)

Assessoria de Imprensa: Lizi Cordeiro (51-992756520)

