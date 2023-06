Política MP dos Ministérios: confira como votou cada partido e cada senador; projeto foi aprovado sem sustos na Casa

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foram 51 votos a favor e 19 votos contra.(Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Senado aprovou nessa quinta-feira (1º) a Medida Provisória (MP) que estabelece a estrutura atual de 37 ministérios do governo Lula. Foram 51 votos a favor e 19 votos contra.

Assim como ocorreu na Câmara, senadores integrantes de partidos que compõem o ministério do governo Lula votaram contra o texto. Dois senadores, do PSD e do União Brasil, votaram contra a medida provisória: Samuel Araujo e Sergio Moro.

O partido que deu mais votos contras à MP foi o PL: dos 12 senadores, nove foram contra.

A MP foi aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta (31), no limite do prazo. A votação em cima da hora se deveu, entre outras coisas, à insatisfação de deputados com a articulação do governo.

As medidas provisórias são normas editadas pelo presidente da República e têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial da União (DOU). No entanto, caso não sejam aprovadas pelo Congresso em até 120 dias, perdem a validade.

Veja como cada parlamentar votou:

Alan Rick (UNIÃO): Ausente

Alessandro Vieira (PSDB): Sim

Ana Paula Lobato (PSB): Sim

Angelo Coronel (PSD): Sim

Astronauta Marcos Pontes (PL): Não

Augusta Brito (PT): Sim

Beto Faro (PT): Sim

Carlos Portinho (PL): Ausente

Carlos Viana (PODEMOS): Sim

Chico Rodrigues (PSB): Sim

Cid Gomes (PDT): Sim

Ciro Nogueira (PP): Não

Cleitinho (REPUBLICANOS): Não

Confúcio Moura (MDB): Sim

Damares Alves (REPUBLICANOS): Não

Daniella Ribeiro (PSD): Ausente

Davi Alcolumbre (UNIÃO): Sim

Dr. Hiran (PP): Abstenção

Dr. Samuel Araújo (PSD): Não

Eduardo Braga (MDB): Sim

Eduardo Girão (NOVO): Não

Eduardo Gomes (PL): Ausente

Efraim Filho (UNIÃO): Sim

Eliziane Gama (PSD): Sim

Fabiano Contarato (PT): Sim

Fernando Dueire (MDB): Sim

Fernando Farias (MDB): Sim

Flávio Arns (PSB): Sim

Flávio Bolsonaro (PL): Não

Giordano (MDB): Sim

Hamilton Mourão (REPUBLICANOS): Não

Humberto Costa (PT): Sim

Irajá (PSD): Sim

Ivete da Silveira (MDB): Ausente

Izalci Lucas (PSDB): Sim

Jader Barbalho (MDB): Sim

Jaime Bagattoli (PL): Não

Jaques Wagner (PT): Sim

Jayme Campos (UNIÃO): Sim

Jorge Kajuru (PSB): Sim

Jorge Seif (PL): Não

Jussara Lima (PSD): Sim

Laércio Oliveira (PP): Sim

Leila Barros (PDT): Sim

Lucas Barreto (PSD): Sim

Luis Carlos Heinze (PP): Ausente

Magno Malta (PL): Não

Mara Gabrilli (PSD): Sim

Marcelo Castro (MDB): Sim

Marcio Bittar (UNIÃO): Sim

Marcos do Val (PODEMOS): Não

Margareth Buzetti (PSD): Sim

Mecias de Jesus (REPUBLICANOS): Não

Nelsinho Trad (PSD): Sim

Omar Aziz (PSD): Sim

Oriovisto Guimarães (PODEMOS): Sim

Otto Alencar (PSD): Sim

Paulo Paim (PT): Sim

Professora Dorinha Seabra (UNIÃO): Sim

Randolfe Rodrigues (REDE): Sim

Renan Calheiros (MDB): Sim

Rodrigo Cunha (UNIÃO): Sim

Rodrigo Pacheco (PSD): Não votou

Rogério Carvalho (PT): Sim

Rogerio Marinho (PL): Não

Romário (PL): Não

Sergio Moro (UNIÃO): Não

Sérgio Petecão (PSD): Sim

Soraya Thronicke (UNIÃO): Sim

Styvenson Valentim (PODEMOS): Sim

Teresa Leitão (PT): Sim

Tereza Cristina (PP): Não

Vanderlan Cardoso (PSD): Ausente

Veneziano Vital do Rêgo (MDB): Sim

Wellington Fagundes (PL): Não

Weverton (PDT): Sim

Wilder Morais (PL): Não

Zenaide Maia (PSD): Sim

Zequinha Marinho (PL): Sim

Veja como cada partido votou:

PSD: 12 votos sim, 1 voto contrário

PL: 1 voto favorável, 9 contrários

MDB: 9 votos sim

UNIÃO: 7 votos sim, 1 voto não

PT: 8 votos sim

REPUBLICANOS: 4 votos não

PSB: 4 votos favoráveis

PP: 1 voto sim, 2 não e 1 abstenção

PODEMOS: 3 votos sim, 1 não

PDT: 3 votos sim

PSDB: 2 votos favoráveis

REDE: 1 voto sim

NOVO: 1 voto não.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/mp-dos-ministerios-confira-como-votou-cada-partido-e-cada-senador-projeto-foi-aprovado-sem-sustos-na-casa/

MP dos Ministérios: confira como votou cada partido e cada senador; projeto foi aprovado sem sustos na Casa

2023-06-01