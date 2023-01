Política Ministério Público Federal abre inquérito civil para apurar responsabilidade de agentes políticos nos atos em Brasília

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O governador afastado do DF Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-ministro da justiça Anderson Torres podem ser investigados no procedimento Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O governador afastado do DF Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-ministro da justiça Anderson Torres podem ser investigados no procedimento. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público Federal (MPF) abriu, nesta terça-feira (17), um inquérito civil com o objetivo de apurar possíveis responsabilidades de agentes políticos envolvidos nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal. O governador afastado do DF Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-ministro da justiça Anderson Torres podem ser investigados no procedimento.

A portaria que instaurou inquérito também cita possível responsabilização de militares: “Considerando que nas decisões do Supremo Tribunal Federal no bojo do Inquérito 4.879 estão descritas evidências de que autoridades públicas, inclusive militares, dolosamente deixaram de cumprir o seu papel de garantir segurança dos prédios públicos federais nos episódios criminosos do dia 08 de janeiro de 2023. “.

Ainda segundo o documento, “as omissões dolosas podem configurar ato de improbidade administrativa”. O procedimento corre em sigilo.

Afastamento de Ibaneis Rocha

A decisão de afastar o governador do Distrito Federal por 90 dias foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na madrugada de segunda-feira (9), horas depois dos ataques de bolsonaristas radicais aos prédios dos Três Poderes da República.

Na quarta-feira (11), por 9 votos a 2, o STF decidiu manter o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB). O julgamento aconteceu em plenário virtual. Após a decisão, Ibaneis divulgou nota em que afirma aguardar que “toda apuração chegue o mais rápido possível ao seu final para que assim a verdade seja restabelecida”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política