Parte das famílias desalojadas foi para abrigos e outras foram realocadas provisoriamente em outros assentamentos. Foto: Reprodução/MST

As fortes chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul e atingiram os seis assentamentos do MST que estão na Região Metropolitana de Porto Alegre e na área central do Estado impactaram 420 famílias assentadas e provocaram, segundo o movimento, prejuízos de mais de R$ 90 milhões com as perdas nas plantações de arroz e hortaliças.

Os assentamentos afetados são – Integração Gaúcha (Irga) e Colônia Nonoaiense (IPZ), em Eldorado do Sul; Santa Rita de Cássia e Sino, em Nova Santa Rita; 19 de Setembro, em Guaíba e Tempo Novo, em Taquari.

Parte das famílias desalojadas foi para abrigos e outras foram realocadas provisoriamente em outros assentamentos.

Do total das pessoas desabrigadas, apenas 38 famílias já retornaram para seus lotes, “no empenho de reconstrução das áreas devastadas pela fúria das águas”.

As famílias do MST, vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, estavam envolvidas no programa de aquisição de alimentos.

