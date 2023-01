Colunistas Mudança no tom com a mídia marca o início da gestão do ministro da Comunicação

Por Política/Bruno Laux | 4 de janeiro de 2023

Paulo Pimenta apresenta um tom de receptividade em suas declarações. (Foto: Agência Câmara)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Paulo Pimenta inicia a atuação como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e Governo Federal (Secom) mostrando maior abertura na relação com a imprensa. O gaúcho apresenta um tom de receptividade em suas declarações, além de salientar que tratará a mídia com a mais absoluta educação, cordialidade e transparência.

Alfinetada

Em referência ao local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro dava as suas declarações, o ministro disse que romperá os “cercadinhos que dividiram o povo” e que construirá pontes sólidas entre o governo e a imprensa.

Hermanos

A primeira viagem internacional do presidente brasileiro terá como destino a Argentina. Lula estará em Buenos Aires nos dias 23 e 24 de janeiro. A agenda foi confirmada junto ao presidente Alberto Fernández e envolverá uma reunião da Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos (Celac).

Forcinha amiga

O advogado, economista e ambientalista, Jean Paul Prates (PT), 54 anos, indicado por Lula para a presidência da Petrobras é senador pelo Rio Grande do Norte. O parlamentar do PT possui 37 anos de experiência nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis e energia renovável. Mas, nos bastidores, há quem afirme que o ótimo currículo não foi o bastante para garantir a indicação presidencial e que a primeira-dama Janja teria contribuído nesta aproximação.

Abusiva

O deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) disse que a revogação dos decretos sobre armas e munições pelo governo federal foi “abusiva” e apresentou um projeto de lei na Câmara Federal para sustar o decreto revogatório.

Censura

Outro que está criticando os decretos do novo governo é o deputado estadual Giuseppe Riesgo (NOVO). Ele afirma que a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia servirá para processar quem criticar as políticas do presidente Lula.

Desconfiado

Apesar de haver sido tratado por muitos como um ídolo, durante a posse presidencial, o ministro Alexandre de Moraes acredita que bastará contrariar algumas decisões favoráveis ao PT para que toda essa popularidade tenha fim.

Direitos humanos

Na sua posse como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados na rede social Twitter. O professor, advogado e escritor anunciou que vai reativar a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e criou a Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade.

No aguardo

O governador do RS segue no aguardo de um convite para reunião com Lula. Eduardo Leite declarou que espera que o governo federal realize movimentos coordenados com os gestores estaduais.

Sala R1

Leite tem passado bastante tempo na Secretaria de Comunicação, mais precisamente na sala apelidada de “R1”. O governador quer transparência ampla e total no diálogo com a população.

Prestígio internacional

A escolha de Lisiane Lemos para a Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do RS foi elogiada internacionalmente. O vice-presidente mundial da Microsoft, Rodney Williams, declarou ter tido a honra de ser mentor de Lisiane e a definiu como uma líder dinâmica e profissional.

Trajetória destacada

A pelotense de 33 anos é especialista em tecnologia e já foi eleita uma das jovens mais influentes do Brasil. Muito atuante nas redes sociais, Lisiane Lemos define como seu principal desafio como figura de liderança a implementação do uso da tecnologia como instrumento de ascensão social dentro do mundo corporativo.

Ceticismo

A deputada estadual Sofia Cavedon (PT) se mostra descrente na priorização da educação pelo governo de Eduardo Leite e pontuou uma série de itens os quais considera faltantes para o avanço da pasta.

Saúde mental

O bem-estar psicológico está no foco da Secretária da Saúde do RS. Arita Bergmann está participando de palestras e visitando instituições que tratam do assunto.

Memória viva

Reconhecendo a importância do cerimonialista do Palácio do Piratini, Aristides Germani Filho, de 81 anos, o governador homenageou o servidor que se despede após ter servido 12 governadores atuando na função.

Abastecimento

A falta de água em Porto Alegre está na agenda permanente do prefeito Sebastião Melo. Na primeira vistoria do ano, Melo visitou o reservatório de água do bairro Glória e em seguida realizou reunião com a equipe do DMAE.

Crítica

Respondendo a uma postagem na qual o prefeito da capital diz que buscará o diálogo com o governo federal, o vereador Leonel Radde (PT) chamou Melo de “protofascista que traiu o próprio MDB” ao apoiar os ex-candidatos Onyx Lorenzoni e Jair Bolsonaro.

Crítica II

Radde mencionou ainda o fato do vice-prefeito pronunciar-se contra Lula no primeiro dia do ano, acusando Ricardo Gomes de ter acabado com a Carris, beneficiado empresários e “emparedado” o PT na Câmara Municipal.

Serra Gaúcha

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB) prestigiou a posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal para 2023, a qual terá na presidência o vereador Zé Dambrós (PSB). O presidente prometeu harmonizar a democracia representativa com a participativa. “Em política não se briga, mas se argumenta”, ponderou Didomenico.

