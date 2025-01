Rio Grande do Sul Mudanças em rótula na Estrada do Mar ampliam a segurança de motoristas no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Dispositivo está localizado no entroncamento com a rodovia Interpraias (ERS-786), em Osório. (Foto: Divulgação/Daer)

Os condutores estão mais seguros ao utilizar a rótula do quilômetro 18 da Estrada do Mar (ERS-389) no entroncamento com a rodovia Interpraias (ERS-786), em Osório (Litoral Norte). A avaliação é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que modificou o funcionamento do dispositivo viário, devido à ocorrência de acidentes.

Anteriormente, a interseção funcionava como uma rótula aberta, permitindo que o fluxo de veículos ocorresse diretamente pelo centro da rodovia. Por meio dessa configuração, os motoristas que desejassem fazer o retorno deveriam aguardar o trânsito nos dois sentidos para então cruzar o eixo central e acessar o outro lado.

Com o apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a autarquia – vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt) – implementou uma rótula fechada. O acesso agora é feito contornando-se a interseção, procedimento que permite retornos sem a necessidade de cruzar o tráfego ativo.

De acordo com o titular da Selt, Juvir Costella, a intervenção se mostrou eficaz na redução da estatística de acidentes no trecho: “A decisão de adotar essa medida veio após um estudo detalhado sobre o tráfego no local. O objetivo foi salvar vidas, ao garantir a segurança dos motoristas e motociclistas que utilizam essa importante via de acesso às praias”.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, acrescenta que a iniciativa também buscou proporcionar agilidade à circulação de veículos no entroncamento, mediante velocidade controlada. “Os usuários não precisam parar ao fazer o retorno, pois há duas pistas no local. Com isso, evitam-se congestionamentos e o risco de choque com veículos que vêm da pista livre”, orientou.

Técnicos do Departamento também reforçam a orientação para que seja respeitado o limite de velocidade no segmento, que é de 30 km/h. Ao se fazer o retorno, é necessário pegar a pista esquerda, sem necessidade de parar.

Edital para vagas temporárias

O Daer publicou nessa sexta-feira (24) um edital de processo seletivo com 136 vagas temporárias na autarquia, para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 4,2 mil a R$ 10 mil, acrescidos de vale-refeição de R$ 400,

A contratação terá prazo de 24 meses, prorrogável por igual período. Há reservas de vagas para pessoas com deficiência (10%), negros (16%), pessoas trans (1%) e indígenas (1%). As inscrições – gratuitas – prosseguem até 11 de fevereiro, no site institutoaocp.org.br.

– Nível médio: agente administrativo (30 vagas): R$ 4,2 mil.

– Nível técnico: administração (7 vagas): R$ 4,2 mil.

– Nível técnico: estradas (10 vagas): R$ 4,2 mil.

– Nível técnico: geologia (1 vaga): R$ 4,2 mil.

– Nível técnico: hidrologia (2 vagas): R$ 4,2 mil.

– Nível técnico: trânsito (2 vagas): R$ 4,2 mil.

– Nível técnico: transporte de cargas (2 vagas): R$ 4,2mil.

– Nível técnico: transporte rodoviário (1 vaga): R$ 4,2 mil.

– Nível superior: engenharia civil (68 vagas): R$ 10 mil..

– Nível superior: engenharia cartográfica (1 vaga): R$ 10 mil.

– Nível superior: engenharia elétrica (1 vaga): R$ 10 mil.

– Nível superior: engenharia florestal (2 vagas): R$ 10 mil.

– Nível superior: engenharia mecânica (1 vaga): R$ 10 mil.

– Nível superior: engenharia química (1 vaga): R$ 10 mil.

– Nível superior: geologia (1 vaga): R$ 10 mil.

– Nível superior: administração (1 vaga): R$ 9 mil.

– Nível superior: ciências contábeis (2 vagas): R$ 9 mil.

– Nível superior: jornalismo (1 vaga): R$ 9 mil.

– Nível superior: tecnologia da informação (2 vagas): R$ 9 mil.

(Marcello Campos)

