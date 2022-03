Expodireto Cotrijal Muitas novidades na Arena Agrodigital

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

São 25 empresas expositoras na Arena, seis startups e dois hubs, em área de 2 mil m², sendo 330 m² para a Arena de Drones. Fonte: Cotrijal

Pela vez na Expodireto Cotrijal, a Arena Agrodigital, espaço focado nas tecnologias digitais dentro da feira, apresenta muitas novidades. O ambiente de inovação tem por objetivo aproximar do produtor rural as empresas, soluções e tecnologias para o campo. São 25 empresas expositoras na Arena, seis startups e dois hubs, em área de 2 mil m², sendo 330 m² para a Arena de Drones.

Uma das novidades que tem chamado a atenção é a aplicação de um sistema de iluminação artificial para lavouras. A empresa tem resultados positivos com esse sistema especialmente em áreas de teste nos municípios de Jacuizinho e Santo Ângelo. O método consiste em acoplar módulos de led no pivô de irrigação para suplementar luz e complementar o processo de fotossíntese das plantas durante a noite.

Os últimos anos também apresentaram avanços significativos na tecnologia agrícola de drones, sejam eles de mapeamento ou de pulverização. Neste ano, a Arena Drones irá apresentar as aplicações dos drones na agricultura, que estão se tornando cada vez mais presentes na vida dos agricultores, garantindo eficiência de insumos, como água e fertilizantes, além de aumentar a produtividade, a qualidade e o rendimento.

A Arena Agrodigital também conta com programação de palestras diária. Só no palco principal, serão 18 palestras com especialistas em tecnologias digitais. Nos quatro miniauditórios, as empresas expositoras também trazem programação divulgando seus produtos. As palestras do palco principal estão sendo transmitidas ao vivo através da plataforma Expodireto Digital. Acesse aqui e acompanhe a programação ao vivo.

