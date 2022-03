Expodireto Cotrijal Plataforma da Supercampo realiza novos cadastros durante a Expodireto 2022

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A plataforma de comércio virtual Supercampo já possui 400 lojas ativas e 110 mil produtos cadastrados e está realizando cadastros de produtores durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Foto: Cotrijal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a finalidade de garantir um atendimento humanizado, a plataforma de comércio virtual Supercampo, que já possui 400 lojas ativas e 110 mil produtos cadastrados, está realizando novos cadastros de produtores e divulgando suas funcionalidades durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

Nesta -feira (9), na Arena Agrodigital, o head Comercial da Supercampo, Diego Zardo, ministrou a palestra sobre o marketplace. Ele entende que o atendimento humanizado é o grande diferencial da plataforma. “Nosso diferencial com este canal adicional, é que ele oportunizará a entrega das compras dentro da propriedade”, finaliza.

Conforme Felipe Birk, responsável pela Supercampo na Cotrijal, o objetivo da participação na Expodireto Cotrijal é divulgar as facilidades da plataforma e também a campanha com condições especiais. “Durante os dias de feira, vamos disponibilizar frete grátis na entrega das compras, além de desconto em produtos selecionados”, pontua.

São mais de 2.500 cadastros pelos produtores da Cotrijal e mais de 10 mil em toda Supercampo. Na Expodireto, os jovens que integram o Programa Supernova, da Cotrijal, estão auxiliando na captação de novos cadastros. Vinícius Belebon, de Saldanha Marinho, é um desses jovens e afirmou que a inserção tem sido positiva. “Quem ainda não tinha contato com a plataforma fica surpreso por tamanha facilidade em receber suas compras”, salienta.

Supercampo

A Supercampo é um marketplace que foi criado para auxiliar as cooperativas a se digitalizarem e possibilitarem aos seus cooperados e colaboradores segurança e comodidade na hora fazer compras online.

Com perfil 100% cooperativista, visa atender as principais demandas das cooperativas e de seus cooperados, com produtos não encontrados nas lojas físicas, gerando valor com serviços de qualidade, segurança e agilidade.

Atualmente, a plataforma está disponível para mais de 80 mil cooperados e tem como sócias as cooperativas paranaenses Agrária, Capal, Castrolanda, Coopertradição, Copacol, Frísia, Integrada e Lar, as catarinenses Cooperalfa e Copercampos, a gaúcha Cotrijal e a paulista Coplacana. Mais informações estão disponíveis no site www.supercampo.com.

Como acessar

Para solicitar o cadastramento basta acessar o site www.supercampo.com, clicar na sua cooperativa, informar alguns dados pessoais e aguardar validação via e-mail. O cadastro também pode ser feito via aplicativo da Supercampo, disponível para Android e iOS.

Pontos de cadastro na Expodireto Cotrijal

– Casa da Produção Animal

– Pavilhão 5 – Bovinocultura Leiteira

– Estande da Produção Vegetal

Estande da Supercampo na Expodireto Cotrijal

– Pavilhão 7 – Produção Animal

– Arena Agrodigital

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal