Leandro Mazzini Muito dinheiro para pouco

Por Leandro Mazzini | 24 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fechadas as urnas do 1º turno, pode-se constatar até o momento que o PSL e o PT são os derrotados das eleições municipais. (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Fechadas as urnas do 1º turno, pode-se constatar até o momento que o PSL e o PT – donos das maiores bancadas federais e dos mais gordos fundos eleitorais – são os derrotados das eleições municipais. Das mais de 5 mil cidades, o PSL elegeu 90 prefeitos, e o PT, 179 – despencou na tabela do Poder e não aparece nem entre os 10 maiores partidos munícipes para 2021. Apesar de Jair Bolsonaro ter se desfiliado do PSL, há muitos bolsonaristas na legenda, que tentaram a sorte na urna com discurso do presidente. Na outra ponta, do centro-esquerda, vê-se a derrocada do petismo associado à imagem de Lula da Silva, condenado por corrupção, e o estrago que a Operação Lava Jato causou na sigla.

Chance única

Em capitais, o PT só tem chance no Recife, com Marília Arraes – ela sofre perseguição dos próprios correligionários, que na moita fazem campanha para João Campos (PSB).

Decidindo

O presidente Jair Bolsonaro diz a próximos que decide até fim de 2021 em qual legenda vai se filiar para disputar a reeleição. Patriota e Republicanos estão à mesa.

2022 logo ali

Já Luciano Bivar tem conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia – em especial em SP, para não chamar atenção. Estão afinados para coalizão PSL-DEM.

Highlander tropical

Nazareno Souza Martins, o Gibe (Republicanos), eleito prefeito da pequena São Paulo de Olivença (AM), entrou na mira da Justiça eleitoral. Por ter apresentado documento supostamente falso de conclusão de ensino médio. Investigam se o ofício é de outra pessoa. O curioso – pode ser erro de digitação – é que Gibe é um senhorzinho ‘secular’ e saudável. Pelo documento, concluiu o ensino no ano de 1877.

Renovação repetida

Muitos candidatos conhecidos não conseguiram renovar os mandatos para a Câmara do Recife, que manteve o percentual de renovação da Casa em 42%, repetindo 2016. Os dados são do TRE de Pernambuco. É quase a metade das 39 vagas.

Peronismo na TV

Aqui no Brasil ia dar confusão, mas na Argentina, conta leitor da Coluna que mora lá, onde o peronismo sempre esteve em alta, TV estatal veiculou especial de 10 anos sobre a morte do ex-presidente Nestor Kirchner – marido da atual vice-presidente, Cristina.

MERCADO

Black o quê?

Pesquisa da carioca Zoox Smart Data com 9.037 pessoas no terminal de balsas e ônibus de Niterói – a turma do vaivém para o Centro do Rio – revelou que 59% não esperam a Black Friday para comprar produtos ou serviços com descontos, nesta sexta. E 55% acham que a promoção nas lojas é lorota.

Desespero em casa

Donos de imóveis financiados por construtoras e inquilinos que têm nos contratos o IGP-M como índice de cálculo de reajuste estão desesperados. Com a inflação subindo quieta e forte, tem gente que já viu a parcela mensal do imóvel próprio crescer R$ 1 mil.

Laboratório O&G

Mais de 600 universitários irão participar da Rio Oil & Gas gratuitamente, entre os dias 1º e 3 de dezembro. A organização do evento fechou uma parceria com as principais universidades do País responsáveis por capacitar a mão de obra para o setor de O&G – dentre elas UFRJ, UFF, PUC RJ, FDC, UNICAMP, UFPE, UFPEL, UFERSA e Unibp.

ESPLANADEIRA

# Carenet SA avança na pandemia com tecnologia exponencial Internet das Coisas Médicas.

# LV Store, e-commerce de moda feminina, vai lançar app para Black Friday.

# Campanha de lançamento da Nutry beneficia projeto Mães da Favela da CUFA.

# Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor, completa este mês 20 anos de atuação no Brasil.

# Brasil Bitcoin, corretora de criptomoedas, passa a integrar depósitos via PIX.

# Campanha “Ida-e-Vota”, da ClickBus, transforma título de eleitor em passagem de ônibus.

# Escritores best-sellers Larry e Devi Titus lançam a obra “Ele diz, ela diz” pela Editora Mundo Cristão.

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br.



Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini