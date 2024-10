Política Mulher de Sergio Moro, Rosângela Moro não se elege em Curitiba; veja qual foi a votação da chapa

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A 4ª colocação de Rosângela já afeta 2026, visto que Sergio Moro tem planos de concorrer ao governo do Paraná. (Foto: Agência Câmara de Notícias)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada federal Rosângela Moro, candidata à vice-prefeita em Curitiba (PR) pelo União Brasil, mesma sigla de seu marido, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça no governo de Bolsonaro, Sergio Moro (União Brasil), não conseguiu vaga no segundo turno. Rosângela fazia parte da chapa do deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), candidato a prefeito que ficou em quarto lugar no pleito, com 6,49% votos no último domingo (6).

No dia 27 de outubro, os candidatos Eduardo Pimentel (PSD), atual vice-prefeito da cidade, e Cristina Graeml (PMB), concorrem no segundo turno da capital paranaense.

Quando 93,76% das urnas já estavam apuradas, Leprevost e Rosângela Moro tinham 6,4% dos votos, enquanto Pimentel tinha 33,05% e Graeml, que conseguiu reunir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Pablo Marçal (PRTB) na reta final, tinha 31,77%. Com todas as urnas apuradas, o resultado se consolidou em 33,51% dos votos para o candidato do PSD e 31,17% para a peemedebista, levando os dois para a disputa do segundo turno, no dia 27 de outubro. A chapa da esposa de Moro recebeu cerca de 60,7 mil votos (6,48%).

Mesmo com o apoio de Moro, Leprevost pouco explorou a imagem do senador e de Rosângela Moro na campanha. Principal cabo eleitoral da chapa, o ex-juiz apareceu por apenas sete segundos em apenas um programa de TV do horário eleitoral durante toda a corrida eleitoral. Ele também foi excluído de agendas importantes do candidato. Amargando a quarta posição na disputa pela prefeitura de Curitiba, a colocação de Rosângela já afeta 2026, visto que Moro tem planos de concorrer ao governo do Paraná.

A pesquisa Quaest divulgada no sábado (5), um dia antes da votação, já indicava que a eleição em Curitiba seria decidida no segundo turno. Segundo o levantamento, Eduardo Pimentel (PSD), atual vice-prefeito, tinha 30% das intenções de voto válidos e estava tecnicamente empatado com Cristina Graeml (PMB), com 26%. Os números mostravam também que Luciano Ducci (PSB) estava empatado tecnicamente com Cristina. Ele tinha 23% das intenções de voto. A chapa de Ney Leprevost e Rosângela Moro aparecia com 12%, quase o dobro do que realmente angariou no domingo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/mulher-de-sergio-moro-rosangela-moro-nao-se-elege-em-curitiba-veja-qual-foi-a-votacao-da-chapa/

Mulher de Sergio Moro, Rosângela Moro não se elege em Curitiba; veja qual foi a votação da chapa

2024-10-08