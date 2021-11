Futebol Mulher diz que Maradona a estuprou quando ela era adolescente: “Roubou minha infância”

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











“Eu deixei de ser menina, toda a minha inocência foi roubada de mim", disse Mavys Alvarez. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após afirmar que teve uma relação consensual com Maradona, mesmo sendo menor de idade, a cubana Mavys Alvarez afirmou em entrevista coletiva que o astro do futebol, falecido em novembro do ano passado, a estuprou.

“Ele cobriu minha boca, me estuprou, não quero pensar muito nisso”, disse Alvarez. “Eu deixei de ser menina, toda a minha inocência foi roubada de mim. É difícil. Você para de viver as coisas inocentes que uma menina dessa idade tem que experimentar”, afirmou.

Alvarez e Maradona se conheceram em 2001, quando ela tinha 16 anos e ele, 40. A cubana afirmou ter conhecido o jogador em Cuba, quando ele estava no país para se submeter a um tratamento anti-drogas. O estupro teria acontecido em uma clínica em Havana, onde ele estava hospedado, com sua mãe no quarto ao lado.

A cubana também prestou depoimento na semana passada a um tribunal do Ministério de Justiça argentino, que investiga denúncias de tráfico contra a ex-comitiva de Maradona, que teria acontecido na mesma época em que conheceu o jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol