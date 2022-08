Brasil Mulher do cantor George Henrique sofreu crime sexual durante exame em hospital de Goias

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

A influenciadora Francine Toaldo e o marido, o sertanejo George Henrique. (Foto: Reprodução/Instagram)

A esposa do cantor George Henrique, Francine Toaldo, sofreu um crime sexual durante um atendimento em um hospital de Goiânia, de acordo com a assessoria do sertanejo, da dupla com Rodrigo. Segundo a equipe, o caso aconteceu durante um exame íntimo que era realizado pela influenciadora.

O caso aconteceu em setembro do ano passado, mas a equipe do sertanejo não forneceu detalhes sobre o fato. De acordo com a assessoria, Francine e George aguardam o desfecho das investigações.

A assessoria ainda informou, em comunicado oficial, que atualmente existe um processo que corre em segredo de Justiça contra o hospital.

“Imediatamente, após o ocorrido, foi registrado boletim de ocorrência”, detalha a assessoria.

A equipe responsável pela comunicação da dupla sertaneja ainda detalha que o crime sofrido pela influenciadora foi o de importunação sexual e que o suspeito não fazia parte da equipe médica ou de enfermagem do hospital.

“De forma paralela, também foi ajuizada ação judicial, na qual se discute a responsabilidade do hospital pela falta de segurança e prestação de serviço, em razão da ausência de vigilância do interior da unidade hospitalar”, pontuou.

A reportagem solicitou um posicionamento do Hospital do Coração, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

