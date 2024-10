Rio Grande do Sul Mulher é flagrada com cerca de 30 mil dólares escondidos no sutiã em Uruguaiana, na Fronteira do RS

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

O dinheiro, equivalente a 172 mil reais, foi apreendido pois não teve a origem comprovada Foto: PRF/Divulgação O dinheiro, equivalente a 172 mil reais, foi apreendido pois não teve a origem comprovada Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta terça-feira (29), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu aproximadamente 30 mil dólares que estavam sendo transportados de forma ilegal pela BR-290, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. No carro, o casal responsável pelo dinheiro afirmou que havia saído de Artigas, no Uruguai, em direção a São Borja.

Durante uma fiscalização na rodovia, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo modelo Nivus, com placas de São Paulo/SP. Questionada sobre um objeto que parecia suspeito por baixo da roupa, a mulher retirou 30 mil dólares que estavam escondidos no sutiã, valor equivalente a quase 172 mil reais.

Dentro do veículo havia dois aparelhos de ar-condicionado que o casal afirmou ter comprado em Artigas para vender em São Borja, mas não conseguiu comprovar a procedência lícita do dinheiro. Além disso, os policiais identificaram que o homem, de 32 anos, já havia sido preso pelo crime de descaminho.

