Uma mulher foi assassinada dentro de um motel na Avenida Eduardo Prado, no bairro Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, na noite deste domingo (23). Segundo a Brigada Militar, um homem ligou para a corporação às 23h20min informando que criminosos armados invadiram o motel e mataram sua companheira.

De acordo com polícia, ele seria namorado da vítima. A investigação inicial aponta que três criminosos invadiram o quarto onde o casal estava hospedado. Os criminosos usavam armas calibre 9mm.

A mulher era do Paraná, tinha 22 anos e morreu com diversos disparos. O homem, de 24, é de Porto Alegre e não se feriu. Ele tem passagem pela polícia. A suspeita inicial é de que o crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre.