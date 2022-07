Brasil Mulher é resgatada de apartamento após ter sido estuprada por empresário europeu no litoral de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

"Estado da vítima era péssimo", informou comandante da ação que salvou jovem. Vítima relatou agressões e estupro à PM. (Foto: Pexels)

Uma mulher foi resgatada de um apartamento na beira-mar de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, cinco dias após ter sido trancada no local por um empresário europeu. O suspeito, de Portugal, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, a vítima, que tem por volta de 24 anos, contou que estava trancada dentro do apartamento há cinco dias. Ela mostrou aos policiais hematomas no quadril e nos braços da agressão que teria ocorrido no mesmo dia em que a PM a resgatou. Segundo a vítima, após a briga, o empresário a obrigou a fazer sexo oral.

A ação ocorreu depois que os pais da jovem acionaram a polícia. Vizinhos confirmaram à polícia terem ouvido gritos e choro dentro do apartamento, segundo o comandante da PM de Itapema, Éder Oliveira.

“Há várias semanas a vítima não dava notícias. A família sequer sabia o número do apartamento [em que ela estava]. Diligenciamos, insistimos por horas e ninguém atendia [o interfone]. Depois conseguimos contato com um vizinho. O estado da vítima era péssimo”, relata.

Segundo ele, a guarnição tinha apenas uma localização imprecisa de onde a vítima estaria. Quando o Grupo Tático localizou o prédio, interfonou, mas não teve resposta. Então, um vizinho permitiu a entrada dos policiais no edifício e contou ouvir os gritos e choro da jovem. Quando chegaram ao apartamento, os policiais encontraram a porta semiaberta. Após entrarem, o comandante conta que o homem os recebeu nervoso. Ele foi questionado se estava sozinho, e contou que a jovem estava no quarto. Os policiais encontraram a vítima deitada na cama.

No apartamento, o suspeito resistiu a abordagem e aparentou nervosismo. A mulher foi encontrada sobre a cama pela polícia, e “desesperada” confirmou a violência. Disse, também, que os dois tinham um relacionamento, mas que não o havia denunciado por medo.

Segundo o comandante da PM de Itapema, Éder Oliveira, a jovem confirmou as violências, contou que os dois tinham um relacionamento e disse ter muito medo do homem.

A vítima reforçou que não havia feito a denúncia e disse que não tinha um celular porque ele quebrava todos os aparelhos.

De acordo com a PM, empresário europeu ficou agressivo e foi preso. Seringas de droga injetável e maconha foram encontrados no apartamento.

