Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Segundo a Brigada Militar, a vítima era moradora de rua e dormia embaixo da ponte que existe no local Foto: Reprodução Segundo a Brigada Militar, a vítima era moradora de rua e dormia embaixo da ponte que existe no local. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma mulher, ainda não identificada, morreu ao cair no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira. O acidente ocorreu na esquina da avenida Ipiranga com a avenida Salvador França. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados para fazer o atendimento por volta das 15h.

Segundo a Brigada Militar, a vítima tinha 29 anos, era moradora de rua e dormia embaixo da ponte que existe no local. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas, mas ela foi encontrada com ferimentos na cabeça e as primeiras informações seriam as de que ela bateu a cabeça e caiu no arroio, de onde foi retirada já sem vida.

A EPTC bloqueou a faixa da esquerda da avenida Ipiranga, no sentido bairro-centro.

