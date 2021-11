Rio Grande do Sul Mulher morre em acidente envolvendo carro e caminhão na RS-452, em Bom Princípio

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Segundo o CRBM, colisão ocorreu na altura do km zero Foto: Divulgação Segundo o CRBM, colisão ocorreu na altura do km zero. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira (08) em um acidente envolvendo carro e caminhão na RS-452, em Bom Princípio.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a condutora do Palio, uma mulher ainda não identificada, chegou a ser atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas morreu no local.

Equipes da polícia prestaram atendimento a esta ocorrência, orientando o trânsito no trecho. A Polícia Civil também foi acionada.

