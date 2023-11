Brasil Mulher salva de tentativa de estupro relata à polícia que o agressor a ameaçou caso não o abraçasse

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o objeto perfurante, ele ainda a obrigou ficar calada e não fazer nenhum sinal. Foto: Reprodução Com o objeto perfurante, ele ainda a obrigou ficar calada e não fazer nenhum sinal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma mulher de 38 anos que foi salva por um motorista e passageiros de ônibus de uma tentativa de estupro em uma rua de São Paulo, afirmou à polícia que o homem que a abordou ameaçou “furar sua costela” caso ela não o abraçasse e continuasse caminhando com ele sem pedir socorro.

Uma câmera de segurança registrou o crime, no dia 23 de outubro. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem aborda a vítima e a segura pela cintura. A mulher se assusta e deixa a bolsa cair. Em seguida, por outro ângulo, é possível ver que dois passageiros e o motorista de um ônibus desembarcam e abordam os dois. A mulher consegue sair do lado do suspeito e vai em direção ao grupo. O homem foge do local.

A vítima também relatou à polícia que foi surpreendida pelo agressor por volta das 6h30, quando ia ao trabalho. Com o objeto perfurante, ele ainda a obrigou ficar calada e não fazer nenhum sinal. Porém, após andar 100 metros, ela viu o ônibus passando pela via e fez sinal com a mãe esquerda para que pudesse ser ajudada.

A mulher acredita que o agressor a levaria para uma rua sem saída, próxima de onde foi abordada. Nesta quinta-feira (9), um homem suspeito de tentar estuprar a vítima chegou a ser conduzido para a delegacia, mas não foi reconhecido como o agressor. Até a última atualização da reportagem, a polícia seguia em busca do autor do crime.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mulher-salva-de-tentativa-de-estupro-em-onibus-relata-a-policia-que-o-agressor-a-ameacou-caso-nao-o-abracasse/

Mulher salva de tentativa de estupro relata à polícia que o agressor a ameaçou caso não o abraçasse

2023-11-10