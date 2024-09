Política “Mulheres estão com as mulheres”, diz Lula sobre foto de Janja com ministra Anielle Franco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva explicou, nesta sexta-feira (6), o motivo da primeira-dama, Janja da Silva, ter publicado, nas redes sociais, uma foto em que aparece beijando a testa da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Janja compartilhou a imagem na noite dessa quinta-feira (5), horas após o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ter sido denunciado por assédio sexual.

O caso foi publicado inicialmente pelo portal “Metrópoles”, que apontou Anielle como sendo uma das vítimas de Almeida.

“Olha, o motivo de uma foto da Janja com a Anielle é a demonstração de que as mulheres estão com as mulheres e é o normal”, disse Lula em entrevista à Rádio Difusora Goiânia.

Questionado sobre as denúncias envolvendo Almeida, Lula afirmou que alguém que “pratica assédio” não ficará no governo. Mas também ressaltou o direito à defesa.

“O que eu posso antecipar a vocês é que alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu preciso ter o bom senso aqui de que é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção da inocência a quem tem direito a se defender”, detalhou o presidente.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também publicou nas suas redes uma foto com Anielle.

“Minha solidariedade e apoio a você, Anielle Franco, minha amiga e colega de Esplanada, neste difícil momento”, escreveu Cida na legenda da imagem.

Por meio de nota, o ministro Silvio Almeida diz “repudiar com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra” ele.

Alegou ainda que as denúncias não têm “materialidade” e são baseadas em “ilações”. Afirma ainda que o objetivo das acusações são lhe “prejudicar” e “bloquear seu futuro”.

O Instituto Luiz Gama, fundado pelo ministro, também soltou uma nota dizendo que ele é alvo de racismo e tramas.

“Se alguém tinha dúvida, agora não há mais. Há um movimento organizado por meio de mentiras para derrubar Silvio Almeida e tirá-lo do jogo político”, de acordo com publicação nas redes sociais.

