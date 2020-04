Magazine Mumuzinho faz live do hospital para tranquilizar fãs após contrair o coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Cantor está internado no Rio de Janeiro desde sexta-feira (24) Foto: Reprodução/Instagram Cantor está internado no Rio de Janeiro desde sexta-feira (24). (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mumuzinho, 36, fez uma live diretamente do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde está internado desde sexta-feira (24), quando foi diagnosticado com pneumonia, devido a Covid-19. O objetivo do vídeo foi tranquilizar os fãs em relação a seu estado de saúde.

“Estou me recuperando. A febre vai e volta, mas a equipe do hospital está controlando”, disse o cantor, contando que ainda sente dores no tórax. Ele aproveitou para agradecer o carinho que vem recebendo do público e também para pedir às pessoas se cuidarem. A live durou pouco tempo, por conta do estado de saúde do cantor.

Mumuzinho testou positivo para o coronavírus após alguns dias com quadro febril e amigdalite diagnosticada anteriormente. O artista apresentou piora no seu estado clínico, o que o levou a procurar ajuda médica.

Segundo sua assessoria de imprensa, o cantor ficou sob observação, após ter sido detectada uma pneumonia de grau intermediário. Mumuzinho conta com o apoio e vibrações positivas dos fãs e, em breve, diante da melhora clínica, vai divulgar uma nova data para a Live Show.

Mais cedo ele havia anunciado que teria de remarcar a apresentação “Resenha do Mumu”, por motivos de saúde. A transmissão online do seu show, por conta da quarentena, aconteceria neste domingo (26) e foi adiada para o dia 3 de maio.

