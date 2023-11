Esporte Mundial de Clubes na Arábia Saudita terá trio feminino que apitou final da Copa; Brasil fica de fora

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

A próxima edição mais uma vez contará com árbitras: Tori Penso está entre elas. (Foto: Reprodução)

A Fifa divulgou nessa sexta-feira a lista dos 23 oficiais de arbitragem que atuarão no Mundial de Clubes de 2023, entre 12 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. O Brasil, mais uma vez, não está representado. Os representantes da Conmebol serão quase todos venezuelanos: o árbitro Jesus Valenzuela, os bandeirinhas Jorge Urrego e Tulio Moreno e o operador de VAR Juan Soto. Este último terá a companhia do chileno Juan Lara, que fecha o grupo de sul-americanos.

Esta é a terceira edição seguida que a arbitragem brasileira não se faz presente no torneio. A última vez foi com a dupla Edina Alves e Neuza Back, na disputa de 2020. Elas atuaram na disputa do 5º lugar entre Ulsan Hyundai, do Japão, e Al-Duhail, do Catar.

A próxima edição mais uma vez contará com árbitras. Fato que já deveria ter sido normalizado, mas que será uma atração à parte dado o histórico de repressão às mulheres na Arábia Saudita. As representantes femininas são todas americanas: Tori Penso e as assistentes Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt. O trio atuou na decisão do Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia deste ano, entre Espanha e Inglaterra.

O torneio já conta com seis participantes definidos: Manchester City (Europa), Urawa Red Diamonds (Ásia), León (Concacaf), Al-Ahly (África), Auckland City (Oceania) e Al-Ittihad (Arábia Saudita, país sede). Resta apenas a definição do representante da América do Sul, que será conhecido no próximo sábado, com a final da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense.

Árbitros no Mundial de Clubes 2023:

– Mohammed Al Hoish (Arábia Saudita).

– Jean-Jacques Ndala (República Democrática do Congo).

– Tori Penso (EUA).

– Jesus Valenzuela (Venezuela).

– Szymon Marciniak (Polônia).

– Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia), árbitro reserva.

Assistentes no Mundial de Clubes 2023:

– Khalaf Al Shammari (Arábia Saudita).

– Yasir Al Sultan (Arábia Saudita).

– Elvis Noupue (Camarões).

– Arsenio Marigule (Moçambique).

– Brooke Mayo (EUA).

– Kathryn Nesbitt (EUA).

– Jorge Urrego (Venezuela).

– Tulio Moreno (Venezuela).

– Tomasz Listkiewicz (Polônia).

– Adam Kupsik (Polônia).

Árbitros de vídeo no Mundial de Clubes 2023:

– Khamis Al Marri (Catar).

– Zourak Adil (Marrocos).

– Tatiana Guzman (Nicarágua).

– Juan Soto (Venezuela).

– Juan Lara (Chile).

– Tomasz Kwiatkowski (Polônia).

– Alejandro Hernandez (Espanha).

– Ivan Bebek (Croácia).

