Mundo Mundo bate novo recorde diário com 3,79 milhões de casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os Estados Unidos seguem liderando o ranking de novas infecções Foto: Reprodução Os Estados Unidos seguem liderando o ranking de novas infecções. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio à proliferação da variante ômicron do coronavírus, o mundo registrou mais de 3,79 milhões de casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. Os dados são de quarta-feira (19) e foram divulgados nesta quinta-feira (20) pelo Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford.

O número de casos confirmados bateu um novo recorde. Os Estados Unidos seguem liderando o ranking mundial de novas infecções (979 mil), seguido de Índia (317 mil), Israel (243 mil) e Itália (200 mil). O Brasil ficou na quinta colocação, após registrar 195 mil infectados em apenas um dia, conforme o levantamento.

Em 24 horas, foram registrados 10,4 mil mortes no mundo por causa do coronavírus. Devido à vacinação, a média de novos óbitos não está crescendo na mesma proporção da explosão do número de infectados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo