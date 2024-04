Acontece Município de Feliz promove 55° Festival do Chopp

3 de abril de 2024

Evento acontece nos sábados 6 e 13 de abril no Complexo da Associação Cultural e Esportiva de Feliz (Socef). Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Capital Estadual da Cerveja Artesanal promove a 55ª edição do Festival do Chopp de Feliz, mantendo a tradição cervejeira da cidade. Nos sábados 6 e 13 de abril, das 22h às 6h, o público poderá desfrutar de uma tradicional festa, no Complexo da Associação Cultural e Esportiva de Feliz (Socef), com seis ambientes e mais de 80 torneiras de chopp.

Entre as atrações do evento estarão bandas típicas, shows, DJs, danças alemãs, comida típica, jardim da cerveja com chopps especiais, chopp tradicional, refrigerante e água liberados a noite toda. Além das bebidas liberadas, o ingresso inclui um caneco personalizado.

“A nossa tradição cervejeira vem de muitos anos, e o festival vem brindar isso. A cidade toda está preparada, motivada e muito feliz em poder receber os visitantes e acolhê-los da melhor forma possível”, contou a coordenadora de Cultura e Turismo do município de Feliz, Raquel Brambilla.

Na abertura oficial do evento, o público poderá prestigiar o Grupo de Danças Alemãs de Feliz. Já durante o festival, se apresentam Rogério Magrão & Banda, banda Brilha Som

Banda Choppão, a sertaneja Glê Duran, a dupla Lucas & Felipe, entre outros.

Mais informações e ingressos estão disponíveis no site do evento.

