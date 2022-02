Rio Grande do Sul Município gaúcho tem a segunda maior alta proporcional na criação de empregos no País

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Novo Hamburgo abriu 7.737 vagas de emprego em 2021 Foto: Agência Brasil Novo Hamburgo abriu 7.737 vagas de emprego em 2021. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Entre as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes, Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, teve a segunda maior alta proporcional na criação de vagas de emprego em 2021. O aumento foi de 12% em relação a 2020, com a abertura de 7.737 postos de trabalho (diferença entre contratações e demissões), atrás apenas de Osasco (SP), que registrou alta de 16% e saldo de 24.075 empregos.

Dos 20 municípios com maior crescimento listados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, só quatro são capitais. Vendas on-line, serviços de entrega, call centers e infraestrutura para o home office são alguns dos ramos de atividade que fizeram as cidades líderes se destacarem na criação de postos de trabalho.

No caso de Novo Hamburgo, a cidade diversificou suas atividades e tem como maior empregadora a empresa SX Negócios. A central de atendimento remoto do Santander emprega 4,8 mil pessoas.

