Rio Grande do Sul Museu de Arte do Rio Grande do Sul lança tour virtual da exposição “Glauco Rodrigues – Tropical”

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Mostra apresenta uma seleção de 49 obras do acervo do Margs, onde o artista está representado por mais de 300 trabalhos. (Foto: Reprodução)

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) lançou o tour virtual da exposição Glauco Rodrigues – Tropical, inaugurada em 20 de dezembro do ano passado e em exibição até 16 de abril.

Nascido em Bagé, Glauco Rodrigues (1929-2004) ficou notabilizado pela sua atuação nas importantes realizações do Grupo de Bagé e dos Clubes de Gravura criados nos anos 1950. Assim, seu nome costuma figurar junto aos de artistas como Glênio Bianchetti, Danúbio Gonçalves e Carlos Scliar.

O Glauco relacionado à representação do homem e das paisagens do campo, do trabalho rural da pecuária e dos tipos e costumes regionais – ligado, portanto, ao gaúcho e à cultura campeira sulina – foi desde então bastante celebrado. Inclusive pelo Margs, como atesta a história das exposições do museu.

Após ter realizado experiências no Brasil e na Europa no final dos anos 1950, Glauco se fixou no Rio de Janeiro. Dessa forma, ele direcionou o seu trabalho, fazendo da história e da cultura brasileiras o maior interesse e tema privilegiado de sua produção.

A exposição enfoca esse “Glauco tropical”, que surgiu nos anos 1960, explorando os temas de uma identidade brasileira vivenciados a partir da experiência carioca. Nas suas obras, Glauco explora fatos, estereótipos, tipos e complexidades da história e da cultura brasileiras, de forma crítica e analítica.

A mostra apresenta uma seleção de 49 obras do acervo do Margs, onde o artista está representado por mais de 300 trabalhos. A maioria foi adquirida em 2018, com a generosa doação de Norma de Estellita Pessôa, viúva de Glauco. Essas obras foram restauradas e agora podem ser vistas para uma apreciação pública do conjunto, a partir de um recorte temático que cobre um período entre 1960 e 1990.

Com curadoria de Francisco Dalcol, diretor-curador do Margs, e Cristina Barros, curadora-assistente do museu, Glauco Rodrigues – Tropical integra dois programas expositivos em operação e que são aqui interligados: Histórias ausentes, voltado a resgates e revisões históricas, e História do Margs como história das exposições, que aborda a história institucional do museu.

