Dicas de O Sul Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, em Porto Alegre, lança Passaporte Família que reverte em benefício social

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cada dia, nas férias escolares de julho, uma nova atividade educativa e cultural é realizada na exposição do museu Foto: Divulgação A cada dia, nas férias escolares de julho, uma nova atividade educativa e cultural é realizada na exposição do museu. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nas férias escolares, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, em Porto Alegre, desenvolveu uma programação repleta de atividades especiais para oportunizar diversão e conhecimento para toda a família durante este mês.

A cada dia, uma nova atividade educativa e cultural é realizada na exposição do museu, visando atender aos mais diferentes públicos. Além disso, uma das novidades destas férias é a criação do Passaporte Família, que oportuniza que uma pessoa se torne associada, com até 3 dependentes, à Associação de Amigos do Museu, pelo período de 1 ano, pelo valor anual de R$ 280.

Com o Passaporte Família, o associado e seus dependentes apoiam a ciência, contribuindo para a divulgação do conhecimento e acesso à cultura, e têm acesso à visitação ilimitada ao Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS durante 1 ano, além de descontos exclusivos em diversas atividades como Colônia de Férias, Aniversário Genial e Uma Noite no Museu.

Passaporte Família reverte em benefício social

Em uma ação especial de lançamento, a cada Passaporte Família adquirido entre os meses de julho e agosto, a Associação de Amigos do Museu concederá um Ingresso Família cortesia para uma família em situação de vulnerabilidade social visitar o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS.

Para adquirir o Passaporte Família, acesse www.pucrs.br/mct/associacao-de-amigos-do-museu ou entre em contato pelo e-mail amigos.mct@pucrs.br ou pelo telefone (51) 3353.4418.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/museu-de-ciencias-e-tecnologia-da-pucrs-em-porto-alegre-lanca-passaporte-familia-que-reverte-em-beneficio-social/

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, em Porto Alegre, lança Passaporte Família que reverte em benefício social

2023-07-17