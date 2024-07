Inter Museu do Inter reabre nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Local foi fortemente afetado pelas enchentes de maio Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional Local foi fortemente afetado pelas enchentes de maio (Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional) Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional

A partir desta terça-feira (23), das 10h às 18h, o Museu do Inter será reativado para o atendimento ao público e às visitações. Por conta da partida contra o Rosario Central, da Argentina, e dos protocolos da CONMEBOL, as visitas ao estádio serão retomadas na quarta-feira (24).

Após a enchente que assolou o Rio Grande do Sul, foram meses de muito trabalho para recuperar o espaço do Museu no Beira-Rio e parte do acervo afetado. Felizmente, a exposição no segundo piso não sofreu danos e os itens mais sensíveis do acervo permanecem intactos nas reservas técnicas.

No entanto, grande parte da estrutura do primeiro andar foi severamente afetada, comprometendo bilheteria, elevadores, catracas, mobília e parte das reservas.

Confira a programação para a semana de retorno do Museu:

TERÇA-FEIRA (23/07)



Museu do Inter: Funcionamento das 10h às 18h (último acesso às 17h30min)

Visita Colorada: Não haverá Visita Colorada nesse dia.

Visita Express: Não haverá Visita Express nesse dia.

QUARTA-FEIRA (24/07)



Museu do Inter: Funcionamento das 10h às 18h (último acesso às 17h30min)

Visita Colorada: 10h30min, 14h, 15h e 16h.

Visita Express: 17h.

QUINTA-FEIRA (25/07)



Museu do Inter: Funcionamento das 10h às 18h (último acesso às 17h30min)

Visita Colorada: 10h30min, 14h, 15h e 16h.

Visita Express: 17h.

SEXTA-FEIRA (26/07)



Museu do Inter: Funcionamento das 10h às 18h (último acesso às 17h30min)

Visita Colorada: 10h30min, 14h, 15h e 16h.

Visita Express: 17h.

SÁBADO (27/07)



Museu do Inter: Funcionamento das 10h às 18h (último acesso às 17h30min)

Visita Colorada: 10h30min, 14h, 15h e 16h.

Visita Express: 17h.

DOMINGO (28/07)



Museu do Inter: Funcionamento das 10h às 12h (último acesso às 11h30min) e das 13h30min às 17h (último acesso às 16h30min).

Visita Colorada: 10h30min, 14h e 15h30min.

Visita Express: Não haverá Visita Express nesse dia.

Para mais informações sobre valores, book fotográfico, estacionamento e outros acesse a página do Museu do Inter.

