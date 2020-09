Cultura Museu do Ipiranga em São Paulo está com 25% das obras concluídas

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Restauro começou em outubro e não parou durante a pandemia. Foto: Divulgação/Diogo Moreira/Governo de SP Restauro começou em outubro e não parou durante a pandemia. (Foto: Divulgação/Diogo Moreira/Governo de SP) Foto: Divulgação/Diogo Moreira/Governo de SP

O Museu do Ipiranga de São Paulo está com 25% das obras concluídas. Mesmo com a pandemia de Covid-19, o restauro, que vinha sendo feito desde outubro de 2019, não cessou. Um dos marcos foi a conclusão da tela Independência ou Morte, de Pedro Américo, importante pintor acadêmico brasileiro.

Com a reforma, o museu ganhará 6,8 metros quadrados de área e renovação da climatização. O telhado do prédio receberá nova área de exposições. Os restauradores devem retirar, renovar e recolocar o material original do telhado: à base de madeira e cobre. Sobre o novo telhado, será construído um mirante.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) apoia a restauração, modernização e adequação do prédio às normas de acessibilidade e prevenção de incêndios do Museu do Ipiranga.

Fechado desde 2013, a previsão é que o museu seja reaberto à visitação pública em 7 de setembro de 2022, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. O local espera receber 500 mil visitantes por ano, inicialmente, chegando a 700 mil visitantes em 2026.

Instalado em um edifício histórico localizado no Parque da Independência, o Museu Paulista da USP (Universidade de São Paulo), nome oficial do Museu do Ipiranga, foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 como museu de história natural.

