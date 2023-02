Rio Grande do Sul Museu Histórico Farroupilha celebra 70 anos de história

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Nos próximos meses, o MHF passará por nova obra de conservação do prédio. (Foto: Ascom/Sedac)

O Museu Histórico Farroupilha (MHF), localizado no município de Piratini, na zona sul do Estado, completou 70 anos de fundação nesse sábado (11). Instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), o museu guarda um significativo acervo referente à Revolução Farroupilha (1835-1845), além de peças de diferentes épocas e temas. O prédio do MHF é uma construção de 1819, conhecida como Solar dos Meirelles, e sediou o Ministério da Guerra da então República Rio-grandense, comandada pelo general Bento Gonçalves da Silva.

“O Museu Histórico Farroupilha integra o belo conjunto arquitetônico de Piratini, tombado pelo patrimônio histórico em âmbito estadual e nacional. De 2019 a 2022, sua sede passou por diversas intervenções para qualificar a estrutura e os espaços expositivos”, explica a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo. “O acervo foi duplicado com a doação de novos itens relacionados à Revolução Farroupilha e a reserva técnica foi reformulada e ampliada. Aos 70 anos, o museu está rejuvenescido e em melhores condições para acolher o público.”

Nos próximos meses, o MHF passará por nova obra de conservação do prédio, que está em processo de licitação no valor de R$ 761 mil – disponibilizados pelo programa Avançar na Cultura, do governo do Estado. Estão previstas a revisão da cobertura, pintura interna e externa das alvenarias, revisão das esquadrias de madeira, revisão elétrica, recuperação pontual de pisos e substituição de luminárias, entre outras ações.

Para celebrar o aniversário, a diretora do MHF, Luiza Rodrigues, convida o público para assistir ao espetáculo Entardecer no Solar, uma parceria com o Grupo de Artes EncenAção. As apresentações têm início às 17h30, partindo da Praça da Igreja Matriz em direção ao prédio da instituição. Para ter acesso às apresentações, a comunidade deve se inscrever enviando uma mensagem pelo WhatsApp para o número (53) 99910-3837. As inscrições são limitadas.

O Museu

O MHF foi criado no governo de Ernesto Dornelles, em 1953. Entre as peças que integram o acervo, estão objetos pessoais do general Bento Gonçalves, telas sobre a Revolução Farroupilha, mobiliários do século 19, moedas do período colonial até os nossos dias, objetos do cotidiano, máquinas de costura, xícaras, talheres, palmatórias, armas, vestuários e imagens sacras.

Coleção TcheVoni

Em setembro de 2021, o MHF passou a contar também com uma coleção que reúne mais de mil itens sobre o período farroupilha, doada pelo colecionador Volnir Júnior dos Santos, mais conhecido como TcheVoni. O acervo reúne livros, espadas, balas de canhão, documentos, moedas e itens comemorativos à revolução.

Na ocasião, também foi realizado o descerramento da obra artística “Fuga de Anita Garibaldi a Cavalo”, de autoria de Dakir Parreiras (1894–1967), restaurada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), por um acordo de cooperação técnico-científico firmado entre a Sedac e a UFPel, em 2019.

