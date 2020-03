Notas Brasil Museu Nacional recebe doações de peças de instituição da Áustria

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O Museu Nacional do Rio de Janeiro recebeu a doação de 197 peças que integram o acervo do Universalmuseum Joanneum, localizado em Graz, na Áustria. A coleção inclui cerâmicas, armas, adornos e ferramentas de populações indígenas do Alto Xingu, na Amazônia. As peças deverão chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário