Rio Grande do Sul Músico de 24 anos morre ao levar descarga elétrica em guitarra em São Borja

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Foto: Reprodução

O músico Luyan Lopes, de 24 anos, vocalista da banda tradicionalista gaúcha Pankda de Veneira, morreu no sábado (12) após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma guitarra. O músico tocava o instrumento durante um ensaio em São Borja, a 584 km de Porto Alegre, e morreu antes de ser levado para atendimento médico no hospital. De acordo com músicos da banda, Luyan caiu ao chão logo após receber a descarga elétrica.

O atendimento médico chegou a ser acionado, mas os socorristas do Samu (Serviço Móvel de Urgência) não tiveram sucesso em reanimar o músico.

Membros da banda contam que a descarga elétrica ocorreu após Luyan tocar nas cordas da guitarra. Os músicos desligaram a rede de eletricidade, porém não conseguiram retirar o instrumento da vítima, que ainda estava dando choques. “Tudo aconteceu em cima do palco. O Samu fez a parte dele. Estávamos na passagem de som e chegamos a sentir um cheiro de queimado, mas não levantou suspeita. Logo que ele saiu do banheiro e foi em direção à guitarra, pegou um choque. Não sabemos se teve algum curto, se foi algum fio desemcapado, não sabemos o que aconteceu”, relatou Marcelo Gomes, vocalista da banda.

Vítima substituía guitarrista

Luyan estava há três anos como vocalista da banda Pankda de Veneira – que tem dez anos de estrada. O grupo é de Itaqui, cidade às margens do rio Uruguai, na fronteira com a Argentina.

De acordo com Gomes, não era para Luyan estar tocando guitarra naquela noite. Ele substituía um colega que não conseguiu comparecer ao show previsto para ocorrer em São Borja. “Eu sou vocalista e cantava ao lado do Luyan, mas como o guitarrista não pôde ir nesse dia, ele se ofereceu para tocar porque gostava muito do instrumento”.

