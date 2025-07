Rio Grande do Sul Músico gaúcho Pedro Borghetti se apresenta nesta quarta-feira no programa “Sarau do Solar”, da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Com entrada franca, show tem como local a Pinacoteca Rubem Berta (rua Duque de Caxias). (Foto: Divulgação)

Em mais um capítulo de seu 33ª ano de atividades, o programa “Sarau do Solar – Música e Diversidade” recebe a partir das 19h desta quarta-feira (16) o cantor, instrumentista e compositor gaúcho Pedro Borghetti. O local escolhido é a Pinacoteca Municipal Ruben Berta, localizada na rua Duque de Caxias nº 973, no Centro Histórico de Porto Alegre. A promoção é do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com entrada franca.

Filho do icônico compositor e gaiteiro porto-alegrense Renato Borghetti e da bailarina Cadica Costa, Pedro tem 30 anos e uma trajetória reconhecida na música. Ele recebeu o Prêmio Açorianos de Música 2020 na categoria “Compositor de MPB”, com seu album de estreia, “Linhas de Tempo”. O segundo disco, “Pendenga”, foi lançado em 2023.

Quem não puder conferir no local terá como alternatvia a transmissão ao vivo pela TV Assembleia (canal aberto 11.2), bem como no portal ww4.al.rs.gov.br ou no canal TVAL do site de vídeos Youtube.com. A página do Parlamento gaúcho na rede social Facebook também exibe o espetáculo.

Repertório

O show é marcado por uma fusão de gêneros gaúchos e latinoamericanos, em diálogo com samba, valsa, bolero, pop, rock, mescla que caracteriza o espetáculo. “Em voz e violão, Pedro Borguetti conta de onde vieram as influências e como elas se materializaram em canções”, ressalta o texto de divulgação. Confira o repertório:

– “Passarão Passarinho” (Fernanda Copatti e Pedro Borghetti).

– Probleminha (Pedro Borghetti).

– Me diz (Pedro Borghetti).

– Paraquedas do Krenak (Renan Bernardi, Paola Kirst e Pedro Borghetti).

– Despedida (Pedro Borghetti).

– Fatídico (Pedro Borghetti).

– Descrever (Vinícius Kusma e Pedro Borghetti).

– Bom Fim (Pedro Borghetti).

– Valsa pra Purça (Pedro Borghetti).

– Pranto em Lucidez (Rafa Costa e Pedro Borghetti).

– Otário (Pedro Borghetti).

– Crônica 1 (Carlos Medeiros e Pedro Borghetti).

– Devaneio (Bernardo Zubaran e Pedro Borghetti).

– Pendenga de Chicó (Carlos Medeiros e Pedro Borghetti).

(Marcello Campos)

2025-07-15