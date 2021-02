O fato de que a mutação E484K ocorreu espontaneamente no Reino Unido já havia sido relatado em um informe técnico publicado pela Saúde Pública da Inglaterra, mas este não havia sido amplamente divulgado fora dos círculos científicos.

“Um número limitado de genomas de B.1.1.7 VOC (variante preocupante) … com a mutação E484K foi detectado”, disse o sumário do informe.

Autoridades inglesas começaram a fazer exames de porta em porta visando 80 mil pessoas que moram em áreas nas quais os casos da variante altamente infecciosa foi encontrada.

No último domingo (31), o epidemiologista Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota, levantou um alerta para os EUA em relação à variante encontrada no Reino Unido.

A previsão veio quando o total de infecções confirmadas nos Estados Unidos ultrapassou a marca de 26 milhões, com o número de mortos avançando continuamente em direção à marca de 500 mil. O epidemiologista alertou para que o país se prepare para a propagação do vírus ainda no começo deste ano: “O aumento [do número de casos] com esta nova variante da Inglaterra provavelmente vai acontecer nas próximas seis a 14 semanas. Esse furacão está chegando”, estimou o especialista.

O médico ainda alertou a nova administração do país, dirigida por Joe Biden, a agir mais rapidamente com planos para vacinar o maior número possível de pessoas nos EUA, pelo menos com sua primeira dose, especialmente as pessoas com mais de 65 anos, a fim de tentar evitar a pior exacerbação por variantes do crise.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson advertiu que a nova variante do Reino Unido pode ser 30% mais mortal do que o vírus original. A cepa foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos no final de dezembro, mas acredita-se que já estivesse presente lá em outubro.

Osterholm ainda afirmou que, se os líderes dos Estados Unidos não conseguirem ficar à frente da cepa mais contagiosa do Reino Unido, um desastre pode acontecer na forma de um novo e rápido surto de infecções. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos relataram que, até agora, quase 50 milhões de doses de vacina foram distribuídas e cerca de 30 milhões delas administradas a pacientes, em uma população dos EUA com mais de 320 milhões, segundo o jornal The Guardian.