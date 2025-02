Brasil Mutirão de cirurgia de catarata deixa pacientes cegos no interior de SP; Estado abre investigação

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Cirurgias foram realizadas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Taquaritinga, no interior paulista. Foto: Reprodução Cirurgias foram realizadas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Taquaritinga, no interior paulista. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um mutirão de cirurgias de catarata em Taquaritinga, no interior paulista, deixou doze pacientes cegos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou neste domingo (9), que abriu investigação para apurar rigorosamente os procedimentos, realizados em 21 de outubro no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do município.

De acordo com a secretaria, todos os profissionais que atuaram nos atendimentos foram afastados e os pacientes estão recebendo suporte de equipes especializadas em unidades de referência, incluindo tratamento e medicamentos necessários.

Uma comissão especializada do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) irá acompanhar os pacientes, segundo a pasta.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que, até o momento, foi registrado um boletim de ocorrência, de natureza não criminal, sobre o caso.

Casos semelhantes

Em outubro do ano passado, após infecções oculares no Rio Grande do Norte, entidades médicas divulgaram orientações para mutirões de cirurgias. Na ocasião, 15 pacientes contraíram infecção bacteriana e nove deles tiveram de remover o globo ocular devido à gravidade das complicações.

Na época, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) emitiu um alerta sobre a urgência de reforçar o controle das normas éticas, técnicas e sanitárias em mutirões de cirurgias oftalmológicas.

Para orientar a realização segura dos mutirões, a entidade lançou o Guia de Mutirões de Cirurgia Oftalmológica, elaborado com o apoio técnico do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O documento oferece informações para gestores, contratantes, organizadores, médicos e pacientes.

(Estadão Conteúdo)

