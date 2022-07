Porto Alegre Mutirão do Cadastro Único atende moradores da região Partenon nesta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Para atualização cadastral basta comparecer com documentos originais dos familiares. Foto: Pedro Piegas/PMPA Para atualização cadastral basta comparecer com documentos originais dos familiares. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Para que as pessoas com dados desatualizados no sistema do Cadastro Único não percam seus direitos, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) realiza uma série de mutirões em Porto Alegre. Nesta terça-feira (26), acontece a terceira ação, das 8h às 17h, no Morro da Cruz.

O ônibus do Ministério Público do Rio Grande do Sul estaciona junto à Escola Municipal de Educação Infantil Padre Ângelo Costa (rua Primeiro de Março, 300 – em frente à Igreja São José do Murialdo), no Morro da Cruz, Vila São José. Serão atendidos os moradores da região Partenon: bairros Partenon, Agronomia, Santo Antônio, Vila São José, Cel. Aparício Borges e São João.

Cada mutirão vai atender apenas pessoas que residem nos bairros de abrangência da região. O primeiro ocorreu no bairro Santa Rosa de Lima, na Zona Norte (300 famílias atendidas) e o segundo na Ilha dos Marinheiros, no sábado, 23, com a presença de 150 famílias do Arquipélago.

Para atualização cadastral basta comparecer com documentos originais dos familiares: CPF ou título de eleitor do responsável maior de 16 anos; carteira de identificação, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou Certidão de casamento, comprovante de residência e comprovante escolar.

A atualização de dados das famílias inseridas no Sistema do Cadastro Único entre 2016 e 2017 está acontecendo em todo o Brasil. Em Porto Alegre, das 127 mil famílias cadastradas, 50% precisam regularizar a situação cadastral. Saiba mais.

Nesta segunda-feira (25), mais duas unidades de atendimento descentralizado começaram a funcionar. Na região Cristal localiza-se na Subprefeitura do bairro Tristeza (av. Copacabana, 1096) e na região Extremo Sul na Subprefeitura do bairro Belém Novo (av. Des. Jorge Mello Guimarães, 12), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Agora, são nove os pontos de atendimento da prefeitura para as famílias que necessitam atualização a fim de não perder o benefício.

Cadastro Único

Confira os locais e horários – de segunda a sexta-feira

Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Região Cristal

Subprefeitura – Av. Copacabana, 1096, bairro Tristeza.

Região Extremo Sul

Subprefeitura: Av. Des. Jorge Mello Guimarães, 12, bairro Belém Novo.

Região Restinga

Subprefeitura: Rua Antônio Rocha Meirelles Leite, 50 – 2ª Unidade Restinga Nova

Região Partenon

Subprefeitura: Av. Bento Gonçalves, 6670 – (terminal Antônio de Carvalho).

Região Leste

Subprefeitura: Rua São Felipe, 144 – Bom Jesus

Região Norte

Subprefeitura: Rua Afonso Paulo Feijó, nº 220, Sarandi

Unidade de Atendimento das 8h às 19h – sem fechar ao meio-dia.

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS): Av. João Pessoa, 1105

Unidade das 8h às 17h – sem fechar ao meio-dia

– Vida Centro Humanístico: Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Sala 656, área 6 – Sarandi.

– Sine Municipal: Avenida Sepúlveda esquina com Mauá – Centro Histórico.

