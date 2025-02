Rio Grande do Sul Na abertura do ano legislativo, governador gaúcho Eduardo Leite relembra enchentes de 2024 e fala sobre reconstrução, equilíbrio fiscal e investimentos

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Leite também lembrou as vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. Foto: Fernando Gomes/ALRS "Foi um ano que jamais será esquecido. Enfrentamos a maior tragédia meteorológica da história do Brasil, com 183 vidas perdidas", declarou Leite. (Foto: Fernando Gomes/ALRS) Foto: Fernando Gomes/ALRS

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite participou, na tarde dessa terça-feira (11), da sessão solene de abertura do ano legislativo. Na ocasião, Leite entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, a Mensagem Anual do Executivo ao Parlamento gaúcho. O documento faz um balanço do ano de 2024, a partir da perspectiva do governo estadual, e das prioridades para 2025. As mensagens do governador constituem documentos históricos entregues pelos líderes do Executivo desde 1829.

Na tribuna da Assembleia, o chefe do Executivo traçou um panorama da situação financeira do Estado. Um dos pontos mais enfatizados pelo governador foi o equilíbrio fiscal, que ele considera essencial para o aumento dos investimentos, que atingiram o maior índice dos últimos 25 anos no ano passado. Foram R$ 6,4 bilhões, o que corresponde a 10,7% da receita corrente líquida e representa um percentual inédito na série histórica.

“Desde 2000, nenhum governo alocou tanto em investimentos, o que prova que o Rio Grande equilibrado pode crescer, modernizar-se e oferecer melhores serviços à população”, apontou.

O equilíbrio das contas públicas, segundo o governador, foi favorecido pela suspensão do pagamento da dívida com a União, mas também por reformas estruturantes, que estancaram o crescimento descontrolado de gastos com a folha de pagamento, reduziram o déficit previdenciário e modernizaram a gestão. “Somos gratos pela suspensão dos pagamentos, mas há poucos anos o Rio Grande também deixou de pagar as parcelas da dívida por força de uma liminar, mas permaneceu numa crise crônica, sem capacidade de investir”, ponderou.

Leite também lembrou as vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024.

“Foi um ano que jamais será esquecido. Enfrentamos a maior tragédia meteorológica da história do Brasil, com 183 vidas perdidas e 27 pessoas que ainda permanecem desaparecidas. Foram cidades devastadas, infraestrutura destruída e setores econômicos fortemente impactados. Mas diante dessa dor, emergiu a força da união dos gaúchos e a importância de instituições sólidas e preparadas para enfrentar o desafio”, rememorou.

O governador falou ainda sobre a constante redução dos indicadores de criminalidade, que em 2024 foram os menores das últimas décadas. “Nos últimos anos, crimes contra a vida caíram pela metade, e crimes contra o patrimônio foram reduzidos em nível ainda mais forte, como os roubos a pedestre, por exemplo, que caíram 73% nos últimos seis anos. Para garantir a continuidade dos bons resultados, já anunciamos novos concursos para pelo menos 2.700 servidores da segurança pública”, lembrou.

Também citou o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado, construído com a participação de 500 lideranças dos setores público, privado e acadêmico. “Esse plano estabelece metas ambiciosas para o Rio Grande, mas realistas. Queremos dobrar nosso crescimento econômico até 2030, atingindo 3% ao ano”, projetou.

