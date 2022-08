Política Na abertura do semestre no Supremo, ministro Luiz Fux diz que o sistema eleitoral é dos mais confiáveis do mundo

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

No discurso, presidente do Supremo disse também esperar que as eleições deste ano transcorram sem incidentes, com paz e que candidatos respeitem adversários

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta segunda-feira (01) que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis e eficientes do mundo. Fux deu as declarações ao fazer o discurso de abertura do semestre no STF, após um mês de recesso.

“Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, […] uma Justiça Eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral”, declarou Fux.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também têm defendido as urnas e o processo eleitoral.

Respeito entre adversários

Ainda no discurso desta segunda-feira, Fux disse que o STF espera que os candidatos respeitem os adversários nas eleições deste ano e que o pleito transcorra com paz e sem incidentes.

“O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos. Confia na civilidade dos debates e, principalmente, na paz, que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes”, afirmou.

Luiz Fux também reafirmou o compromisso do STF para que as eleições sejam marcadas pela estabilidade e tolerância. Na última sessão do primeiro semestre, o presidente do tribunal já havia dito que as decisões tomadas pela Corte garantiram a segurança jurídica das eleições.

“Nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes, permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância”, disse.

Segundo semestre do STF

Ainda no discurso, Fux lembrou que a ministra Rosa Weber deve ser eleita neste ano a nova presidente do tribunal, e o ministro Luís Roberto Barroso, vice. A eleição que deve ocorrer na próxima semana. A posse de Rosa Weber está marcada para 12 de setembro.

Caberá à ministra pautar os julgamentos do plenário a partir de então. Até agora, há julgamentos previstos somente para o mês de agosto. E o plenário deve enfrentar temas polêmicos, como a nova Lei de Improbidade Administrativa.

