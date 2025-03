Grêmio Na Arena, Grêmio e Inter disputam neste sábado o duelo de ida pelas finais do Gauchão

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

O Grenal 455 será disputado na Arena a partir das 17h45min. (Foto: Arquivo/Grêmio FBPA)

Em duelo de ida que abre a decisão pelo título do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Inter se enfrentam neste sábado (8), às 17h45min, na Arena. A partida de volta será no domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. Os treinadores Gustavo Quinteros e Roger Machado fecharam nessa sexta-feira (7) a preparação de suas equipes para o primeiro clássico.

A última vez que os rivais disputaram a taça na fase final do Gauchão foi em 2021. O Tricolor busca o octacampeonato estadual, um feito inédito na história do clube. Já o Colorado quer voltar a erguer a taça após nove anos e impedir o adversário de igualar sua marca histórica de oito conquistas consecutivas.

Arbitragem

Atendendo a pedidos dos clubes, a Federação Gaúcha de Futebol definiu a escala de arbitragem para o primeiro Grenal das finais com profissionais de fora do Rio Grande do Sul. O árbitro do clássico será Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Bruno Boschilia (Fifa-PR). Já a responsável pelo vídeo (VAR) será Daiane Muniz (Fifa-SP).

Tricolor

A equipe gremista fechou a preparação para o primeiro clássico na manhã dessa sexta-feira. Após movimentações dinâmicas com bola, os jogadores partiram para um treino técnico e tático, no qual Gustavo Quinteros e sua comissão técnica realizaram os últimos ajustes junto à equipe que entrará em campo.

Finalista pelo oitavo ano seguido, o Grêmio carimbou a vaga na final após superar o Juventude nas semifinais. A equipe tricolor tem uma campanha de seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Colorado

O grupo colorado finalizou a preparação para o duelo de ida na manhã dessa sexta-feira no CT Parque Gigante. No último treinamento antes do confronto, o treinador Roger Machado comandou um trabalho fechado, optando pela privacidade para ajustar os últimos detalhes do time que disputará o Grenal 445.

Única equipe invicta no Gauchão deste ano, o Inter garantiu a vaga na decisão após duas vitórias sobre o Caxias nas semifinais. Na competição, o Colorado tem uma campanha de oito vitórias e dois empates.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema especial de trânsito e transporte para a primeira disputa das finais do Campeonato Gaúcho. A abertura dos portões da Arena está marcada para as 15h45min. Duas linhas especiais de ônibus e uma de lotação realizam o transporte dos torcedores a partir das 13h50min.

– Ônibus F04 Futebol Arena – 10 veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 14h45min. Após a partida, 10 veículos partirão do Terminal Leopoldo Brentano e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

– Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena – 12 veículos sairão da rua Peri Machado, no Menino Deus, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h50min. Após a partida, 10 veículos articulados partirão do Terminal Leopoldo Brentano e vão desembarcar na rua Peri Machado.

– Lotação – Após a partida, lotações da linha 60.4 – Parque Humaitá partirão em direção ao Centro, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano, no Humaitá, para o Terminal Sete de Setembro.

– Trânsito – A partir das 6h, os agentes da EPTC orientam a circulação nas imediações do estádio. Às 13h45min, conforme monitoramento local, será bloqueada a avenida Padre Leopoldo Brentano, a partir da Rótula A.J. Renner, e a alça da BR-448. Ao final da partida, os veículos estacionados no E2 e E1, portões 3 a 5, serão direcionados à BR-448, e os veículos no estacionamento E1, portões 1 e 2, serão direcionados à avenida Voluntários da Pátria.

