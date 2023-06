Grêmio Na Arena, Grêmio recebe o América-MG pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

O jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão

Depois das datas Fifa, o Grêmio recebe, na Arena, em Porto Alegre, o América Mineiro. A partida acontece às 19h, nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio chega em um ambiente de preocupação após Suárez cogitar a aposentadoria por conta de dores no joelho direito. O uruguaio está relacionado e cotado para iniciar o jogo. Com alguns desfalques, o técnico Renato Portaluppi pode desfazer o esquema com três zagueiros. O Tricolor está na 7ª posição com 17 pontos.

O América-MG tenta sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Coelho não perdeu nas últimas três partidas que disputou, vencendo duas e empatando a outra. No último jogo do time no Brasileirão, o América empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR, no Mineirão.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Mila, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Provável escalação do América-MG

Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Juninho; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (SP) Assistente 1: Neuza Ines Back (SP) Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ) Quarto árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS) Acompanhe na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

