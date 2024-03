Notícias Na Bahia, Bolsonaro agradece por ser o “ex mais amado do Brasil”

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Ex-presidente foi recebido com gritos de “mito” por apoiadores em igreja evangélica de Salvador. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Salvador para participar de um ato político com apoiadores. Em entrevista à imprensa, ele falou sobre as eleições e disse que sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), pode ser candidata à senadora em 2026.

A chegada do ex-presidente lotou a área de desembarque do aeroporto da capital baiana. Policiais militares e segurança tiveram que abrir caminho para a passagem de Bolsonaro, que ficou por um tempo com o corpo para fora do carro para acenar ao público presente.

Em seguida, o ex-chefe do Palácio do Planalto foi à Igreja Batista do Caminho das Árvores, onde discursou para os apoiadores e pré-candidatos do PL. O evento também contou com a presença do ex-candidato à Presidência Padre Kelmon (PRD). Os simpatizantes do ex-chefe do Executivo lotaram o local.

Ele disse que tem tido recepção calorosa em todos os lugares e afirmou ser um “ex” que o povo tem saudades.

“Quem aqui tem ex? Todo mundo tem. Se você tem ex, você também é ex. Então, eu agradeço a vocês por ser o ex mais amado do Brasil. Quando existe um ex que deixa saudade, é porque algo de muito profundo aconteceu”, afirmou.

Inelegibilidade

O ex-presidente relembrou momentos de seu mandato. Inelegível, Bolsonaro fez questão de mobilizar sua base política, com um discurso ideológico ao citar o conflito na Faixa de Gaza e abordar temas da sexualidade. Em agosto do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-chefe do Planalto à inelegibilidade pelo período de oito anos. Ele ainda enfrenta uma investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) por sua suposta participação nos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. O passaporte foi apreendido e ele está proibido de deixar o País.

Ao final de sua fala, que durou cerca de 30 minutos, o ex-presidente aguardou a formação de uma fila para tirar fotos com cada um dos presentes na igreja. Aos jornalistas, ele descartou a possibilidade da sua esposa ser candidata à Presidência.

“Daqui a dois anos, ela possivelmente vai disputar uma vaga para o Senado pelo Distrito Federal”, afirmou, ao salientar que “na política, tem que começar devagar”.

A ex-primeira-dama veio para Salvador em um voo separado do marido, segundo a assessoria de imprensa. Ela foi a um encontro com lideranças femininas de Salvador pela tarde, onde discutiu a participação da mulher na política.

